Antonio Blakeney, acusado de amañar partidos, se cruza con el Barça en la Euroliga

El pasado 15 de enero, la NBC News informó de que 26 personas habían sido acusadas de manipular y amañar partidos de baloncesto en China y también en el baloncesto universitario estadounidense. En ese caso, podría tratarse del mayor escándalo en el basket formativo americano en los últimos 75 años. En la investigación sobre la liga china aparece el nombre de Antonio Blakeney, rival del Barça este viernes (20:30h CET) en el partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

Para entender de qué se tratan y en qué se basan dichas acusaciones, hay que remontarse hasta el 6 de marzo de 2023. En aquellas fechas, Blakeney, que había jugado entre 2015 y 2017 en la Universidad de Louisiana State, militaba en los Jiangsu Dragons de China. Varios conocidos suyos apostaron más de 198.000 dólares a la derrota del equipo de Blakeney, que se enfrentaba a los Guangdong Southern Tigers. En términos de apuestas, estos últimos no eran favoritos por 11.5 puntos.

Blakeney, tramposo en China

Aquella temporada, la 22/23, promediaba 32 puntos por partido en el campeonato, pero ante los Tigers, se quedó únicamente en 11 tantos con una discreta carta de tiro (3/11) y dos pérdidas en los 31 minutos que estuvo en cancha. Los Dragons perdieron por 31 puntos de diferencia (127-96), y los conocidos de Blakeney ganaron sus apuestas.

Antonio Blakeney, en su etapa en el baloncesto chino / Xinhua News

La acusación afirma que en abril, y ya con la liga china terminada, un conocido del actual jugador del Hapoel, Marves Fairley, depositó en un trastero de Blakeney, ubicado en Florida, casi 200.000 dólares en efectivo que habían surgido de sobornos y partidos arreglados de la competición asiática.

Acusado también por amaños en la NCAA

Además, las mismas informaciones sostienen que los fiscales acusan a Blakeney de haber intentado trasladar su plan a la NCAA tanto en la temporada 23/24 como en la pasada. Todo ello, a través de sobornos cuyas cifras oscilaban entre los 10 y los 30.000 dólares destinados a jugadores de universidades de menor entidad, si bien es cierto que se tantearon a equipos como el DePaul Blue Demons, de la Conferencia Big East.

Muchas de las apuestas tienen que ver con marcadores a la finalización de la primera mitad, pero en algunos partidos el método no fue efectivo y el resultado fue el contrario al apostado, como ocurrió en el duelo entre Fordham Rams y Duquesne Dukes el 23 de febrero de 2024. Además, en el podcast 'Pablo Torre Finds Out' se afirma que Blakeney también estaría implicado en el escándalo de apuestas que involucró a figuras NBA como Terry Rozier y Chauncey Billups.

Terry Rozier, con los Miami Heat / Chris Szagola

Blakeney sigue en Europa 'ajeno a todo'

Este caso estalló a principios de año, y por el momento no ha habido excesivas novedades. Blakeney sigue su carrera en nuestro baloncesto, cumpliendo su segunda temporada en el Hapoel Tel Aviv. El año pasado, bajo las órdenes de Dimitris Itoudis, el neoyorquino conquistó la Eurocup. Actualmente, a sus 29 años, el escolta estadounidense está disputando su primera campaña en la Euroliga, promediando 12,7 puntos por partido.

Blakeney es un '2' con buena mano (38,3% en tiro exterior) que fía prácticamente todo a su anotación, ya que sus números son discretos tanto en asistencias (0,8) como en rebotes (2,1) por partido. En los últimos tres partidos europeos, Blakeney no ha bajado de los 10 puntos, y este viernes, el Barça intentará hacer todo lo posible para frenarlo: en la primera vuelta fue el máximo anotador (20) y el más valorado (22) de los israelíes en el triunfo por 103-87.