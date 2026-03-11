El Madrid se la juega ante el Valencia Basket en la Euroliga

El Madrid tiene un auténtico hueso en la Euroliga este jueves (20.30), con la visita al Movistar Arena del Valencia Basket de Pedro Martínez, que lucha con los blancos por un puesto entre los cuatro primeros que les otorgue la ventaja de pista en la eliminatoria de cuartos de final.

Un duelo que ya ha tenido muchos precedentes esta temporada, como la final de la Supercopa donde se impuso el Valencia, y también en el duelo de Euroliga en el Roig Arena, mientras el Madrid les superaron en liga Endesa en casa y también en la semifinal de la Copa del Rey. Espadas en alto y este jueves, desequilibrio en la balanza.

“Todavía faltan ocho jornadas para finalizar y todos los partidos pesan mucho”, decía en la previa Sergio Scariolo, que espera seguir con ese buen record en el Movistar Arena donde solo han perdido un encuentro en la Euroliga, aunque con un tramo final del torneo con visitas a equipos importantes.

El Madrid es favorito al amparo del Movistar Arena dónde solo ha perdido un partido de Euroliga / Manuel Bruque / EFE

A seguir jugando en casa

“Intentaremos seguir ganando en casa, aunque también hemos de ser capaces de hacerlo fuera”, pensando en los difíciles compromisos que le esperan al Madrid como visitante en las jornadas finales. “Podemos ganar fuera, pero ojalá mantengamos el magnífico rendimiento en casa”, decía el italiano.

Scariolo considera que los duelos ante el Valencia se han convertido en una sana rivalidad, por la intensidad que se vive en cada uno de ellos / Manuel Bruque / EFE

Respecto al duelo ante el Valencia, que parece establecer una rivalidad importante, al entrenador blanco, le parece saludable. “Es una rivalidad sana, nos respetamos mucho todos, pero nos medimos siempre con mucha energía”, decía. “Se trata de una rivalidad deportiva al máximo nivel y que ha trascendido de la Liga Endesa”.

Scariolo dio con la receta para tener muchas opciones de victoria. “Tenemos que intentar que no empiecen el partido con una anotación muy elevada. Lo hacen ante todos los equipos. Nosotros hemos de empezar más atentos y luego a ver cómo evoluciona el partido”, finalizó Scariolo.