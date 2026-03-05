El movimiento estratégico de Dubai Basket tras la guerra en Oriente Medio que beneficia a estrellas de la Euroliga y al Baxi Manresa

La primera temporada de Dubai Basket en la Euroliga está siendo una aventura en el significado más amplio de la palabra. El equipo de Emiratos Árabes Unidos está experimentando en primera persona la exigencia de disputar una de las competiciones más complicadas del baloncesto mundial, y que alterna con la Liga Adriática.

La importante distancia entre varias de las plazas europeas ya era un condicionante con el que el equipo partía. Algunos contratiempos, como la grave lesión de Mam Jaiteh en un partido de pretemporada, que le deja en el dique seco durante todo el curso, o los problemas de rodilla de Dzanan Musa durante la primera mitad de campaña, han ido llegando sobre la marcha.

Dzanan Musa, jugador de Dubai Basket / Gorka Urresola Elvira

Dubai Basket y la afectación por la Guerra en Oriente Medio

Y lo último, la Guerra en Oriente Medio que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Israel e Irán, y a otros países que pagan los daños colaterales del conflicto como Bahrein, Catar o Emiratos Árabes Unidos, en el que se encuentra Dubai. En dicha ciudad, edificios como la embajada de Estados Unidos han sido bombardeados. Algunas zonas turísticas también han sido alcanzadas por misiles iraníes, pero por fortuna, y hasta el momento, han quedado en 'ataques esporádicos'.

Lo que sí que está siendo más caótico en estas últimas jornadas es la situación de los vuelos, prácticamente cancelados en su totalidad, y que tiene a varias personas atrapadas allí. De hecho, más allá de ciudadanos de a pie, en Dubai se encontraban varias estrellas de la Euroliga que, aprovechando el parón del baloncesto de clubes por la disputa de las ventanas FIBA, habían elegido pasar unos días en la ciudad.

Sarajevo, la casa temporal de Dubai

La escalada del conflicto les había dejado también atrapados allí, pero por fortuna para ellos, la situación cambió en las últimas horas gracias al Dubai Basket. El equipo que dirige Jurica Golemac debía dirigirse hacia Ljubljana para medirse el próximo domingo al Cedevita Olimpija en partido de Liga Adriática. Su partido de Euroliga ante Partizán en Belgrado previsto para esta semana quedó suspendido por las dificultades logísticas, y hasta nuevo aviso, el Zetra Arena de Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) acogerá los partidos como local de Dubai.

Las estrellas de la Euroliga 'repatriadas' por Dubai Basket

Volviendo al viaje, la expedición se desplazó hasta Abu Dhabi para empezar el regreso a Europa. Hubo una primera escala en el aeropuerto de Giza, cercano a El Cairo (Egipto), para repostar y luego ya retomar el viaje hacia la capital eslovena. En la expedición, más allá de jugadores y trabajadores de Dubai Basket, también se encontraban los siguientes jugadores: Iffe Lundberg, Lonnie Walker y Jimmy Clark (Maccabi), Dylan Osetkowski, Shake Milton y Duane Washington (Partizan), Adam Atamna y Armel Traoré (ASVEL), Vincent Poirier (Anadolu Efes), Stedmon Lemon (Panionios) y Kaodirichi Akobundu, pívot del Baxi Manresa.

'Kao' se está ganando desde el primer día todo el cariño del Nou Congost / Eurocup

El club del Bages anunció anoche que 'Kao' ya se encontraba en Europa, y que durante este jueves, debería llegar a Catalunya para reintegrarse a la actividad del equipo. Este sábado (18h CET), el equipo de Diego Ocampo recibe en el Nou Congost a La Laguna Tenerife en jornada de Liga Endesa.

Por el momento, Euroliga ha devuelto a Maccabi Tel Aviv y a Hapoel Tel Aviv a sus respectivas sedes (Belgrado y Sofía) en las que jugaban como local cuando la guerra con Palestina estaba más intensificada. A Dubai le tocará pasar unas semanas en Sarajevo, y una vez garantizada la seguridad de todos sus integrantes, ahora el objetivo es no perder el rumbo en el terreno deportivo: líderes en la Liga Adriática y en plena lucha por clasificarse para las eliminatorias previas a la Final Four de la Euroliga.