El Barça ficha a Kuzey Kiliç para reforzar la estructura deportiva de la sección

El abanico de caras nuevas que presentará el Barça la próxima temporada es prácticamente ilimitado. Cambios estructurales, de arriba a abajo, que afectan tanto al directivo responsable de la sección, como a una plantilla en la que más de dos tercios de la pasada temporada han hecho las maletas para abandonar el Palau.

Sisco Pujol, Xevi Pujol, Aleksander Sekulic, Justin Robinson, Agus Ubal o Tyrese Martin son algunos de los nuevos integrantes de un Barça que presenta una revolución que no se recuerda en su casi centenaria historia. Después de tres años en blanco y con un proyecto a la deriva, el club arranca un nuevo proyecto con ciertos riesgos como son las apuestas por jugadores sin experiencia en Europa, pero con esa sensación de que el volantazo en el rumbo del basket azulgrana estaba más que justificado para tratar de lograr ese resurgimiento tan necesario como esperado.

Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia / EFE

El aterrizaje de Pujol en el Palau

En los despachos, el Barça está a pocas horas de anunciar la llegada de Xevi Pujol como nuevo hombre fuerte de la sección. El preaviso que dio a Baskonia hace dos meses vence en estos próximos días, y en el Palau ya le esperan con los brazos abiertos con su buena faena hecha tanto en el club vitoriano, en el que únicamente ha estado un curso, como sobre todo, en un Kids&Us Manresa en el que fue el arquitecto de los milagros en el Nou Congost. Fichajes como los de Chima Moneke, Sylvain Francisco, Cameron Hunt o Derrick Alston Jr. llevaron su firma.

Pujol y Mario Bruno Fernández aspiran a llevar el peso de la sección tanto a nivel deportivo como en los despachos. Juan Carlos Navarro, apartado desde hace semanas de la confección del nuevo proyecto, fue confirmado en las últimas horas como nuevo embajador del basket azulgrana y mentor de los jugadores jóvenes de las categorías inferiores. Su contrato, que expiraba a finales de la siguiente campaña, se amplía dos años más, hasta 2029, para poder diferir su salario.

El scout Kuzey Kiliç se incorpora al Barça

Todos estos movimientos no serán los únicos. Según adelantó el periodista Òscar Herreros, el Barça tiene previsto reforzar su estructura deportiva con la incorporación de Kuzey Kiliç. El scout turco cuenta con una importante reputación en el baloncesto europeo, y pese a su gran juventud (26 años), cuenta ya con una destacada trayectoria en varios equipos potentes del viejo continente. 'SPORT' puede confirmar que su llegada al Palau está cerrada después de haberse desvinculado del Dubai Basket, club en el que ha estado trabajando hasta esta pasada temporada. El anuncio debería llevarse a cabo en los próximos días.

Kiliç, en su etapa en el Fenerbahçe / Twitter: @Kuzeykg

Tras tener activo entre 2016 y 2021 un blog en el que analizaba a varios talentos del baloncesto mundial, en febrero de ese último año empezó a trabajar como scout en el Fenerbahçe. Desde julio de 2022 hasta julio de 2025, coincidió en el Zenit San Petersburgo con Xavi Pascual. Y desde el pasado verano estuvo trabajando también como scout y analista de datos con el Dubai Basket.

Se vio con Pascual en abril en Barcelona

De hecho, Kiliç y Pascual guardan una buena relación, ya que a finales de abril, ambos se reencontraron en un céntrico hotel de Barcelona, en unas fechas en las que el de Gavà todavía seguía siendo técnico azulgrana y no había anunciado su salida del club catalán. Ahora, los caminos de ambos se intercambian, con Pascual poniendo rumbo a Emirats y Kiliç desembarcando en la capital catalana.

Kiliç (derecha) junto a Xavi Pascual y su staff técnico en el Zenit / Twitter: @Kuzeykg

La llegada del turco al Barça se celebra como una gran noticia, ya que era una figura muy necesaria en la estructura de la sección. El paso al frente que dará el basket azulgrana con su fichaje y con el de Pujol apunta a ser importante y definitivo para que el basket azulgrana empiece a virar hacia el rumbo correcto.