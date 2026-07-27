Primeras palabras de Aleksander Sekulic como entrenador del Barça de basket: "Cumpliremos con las expectativas"

Aleksander Sekulic ha concedido su primera entrevista como nuevo entrenador del Barça de basket. No era el que más sonaba, ni mucho menos, como sustituto de Xavi Pascual, pero las circunstancias que se han dado han acabado por juntar los caminos del club blaugrana y el esloveno. Un entrenador que ya tiene claros los primeros cambios que necesita el equipo para volver a triunfar.

Antes de hablar de los aspectos meramente deportivos, Sekulic explicó al medio esloveno 'Sport Klub' cuándo recibió la llamada del Barça. "Todo empezó cuando el club mostró interés. El Barcelona tenía una idea para un nuevo rumbo y buscaba un entrenador que pudiera liderar ese proyecto. Al parecer, vieron en mí a alguien que compartía una visión similar", inició.

"Nuestra primera conversación fue muy bien e inmediatamente sentí que nos entendíamos. El interés del club se intensificó entonces. También hablé con el presidente Joan Laporta, quien quería conocerme tanto a nivel personal como profesional. Poco después, comenzamos a negociar el contrato". Hace cinco días, el club blaugrana oficializó la llegada de su nuevo entrenador.

Sekulic, en un partido con Eslovenia / CLEMENS BILAN / EFE

En cuanto al proyecto deportivo, Sekulic tenía claro que uno de los aspectos más importantes era el de rejuvenecer la plantilla. "Este fue, de hecho, el tema que más discutimos. La plantilla anterior tenía una edad media muy alta, alrededor de 34 años si no recuerdo mal. Rejuvenecer el equipo es el primer paso lógico. El Barcelona necesita energía renovada. No solo a través de jugadores jóvenes, sino también reforzando la identidad y la cultura del club. El Barcelona no debería ser reconocido únicamente por su nombre, su tradición o sus fichajes millonarios, sino por su estilo de juego", reconoció.

También valoró la importancia de mantener el talento joven, de aprovechar la cantera como se hace en la sección de fútbol. "El objetivo es que nuestros aficionados reconozcan de inmediato nuestro estilo de baloncesto y se identifiquen con él. Al mismo tiempo, es importante desarrollar a un jugador de la cantera que pueda convertirse en la imagen del club, tal como lo fueron en su día Juan Carlos Navarro y Ricky Rubio".

Alexander Sekulic, nuevo entrenador del Barça de basket / FCB

El técnico esloveno es consciente de que una reestructura tan grande de la plantilla puede no dar frutos desde el principio. "Todos en el club entienden que este tipo de transformación no puede ocurrir de la noche a la mañana. Esto es Barcelona. Las expectativas siempre son altísimas. Pero, al mismo tiempo, el club contó con muchos jugadores estrella en las últimas tres temporadas y aun así no logró ganar ni un solo título. Por eso surgió la idea del cambio. Necesitaremos algo de paciencia, pero creo que cumpliremos con las expectativas".

¡Dos fichajes más!

En lo referente a los fichajes, confirmó que Tosan Evbuomwan no es el último en llegar, por lo que se alcanzarán las diez incorporaciones. "Aún nos falta un poco. Creo que completaremos la plantilla con dos jugadores más". También seguirá siendo el seleccionador de Eslovenia: "Hablamos de ello con total franqueza. El Barcelona conoce mi trabajo con la selección eslovena y, de hecho, están orgullosos de ello. No veo ningún problema con las eliminatorias para el Mundial del próximo mes. El mayor desafío serán las ventanas FIBA de noviembre y febrero, y tendremos que coordinarlas"

Sekulic está preparado para el reto más importante de su carrera en Barcelona. "Sé exactamente cuál es mi visión y cómo quiero llevarla a cabo. Mi principal objetivo es convencer a los jugadores de que representen a este club con sacrificio, determinación y el deseo de ganar títulos. Esa es la filosofía que sustenta al equipo que hemos construido". Arranca una nueva etapa para la sección de baloncesto blaugrana.