El Palau Blaugrana, el punto de inflexión para soñar con la Copa

El Barça afronta la semana previa a la Copa en su zona de confort. El Palau Blaugrana será el anfitrión para los dos partidos de los culés en los próximos días, tanto el de Euroliga como el de Liga Endesa. Ya lo fue el pasado fin de semana, con victoria blaugrana contra el Bàsquet Girona (97-92), y el objetivo de los de Pascual es claro: viajar a Valencia con la moral más alta posible.

Para ello, ganar a París y BAXI Manresa será clave. Una manera de dejar atrás el bache de hace diez días, con cuatro derrotas consecutivas, y retomar la dinámica positiva desde la llegada del técnico de Gavà. No será fácil sin una de sus principales estrellas, Kevin Punter, pero el lado del cuadro en Copa invita al optimismo, con Madrid, Unicaja y Valencia en la parte opuesta del 'bracket'.

El Barça busca reencontrarse en casa, donde ha perdido dos de los últimos tres partidos. Tanto Fenerbahçe como La Laguna Tenerife fueron capaces de sorprender al conjunto blaugrana de maneras distintas. El primero, con un inicio arrollador que dejó a los de Pascual medio 'groguis' para el resto del choque. La diferencia era demasiado grande para un intento de remontada.

Kevin Punter, la gran baja para la Copa / X

Los canarios silenciaron al Palau en los últimos diez minutos, donde el Barça se ha dejado muchos partidos por no tener el carácter (o el físico) suficientes para sacarlos adelante. Desde la llegada de Pascual, el equipo ha competido tan bien como local como visitante. Es la semana ideal para convertir el Palau Blaugrana en un fortín y llegar lanzados a la cita en el Roig Arena.

El primer rival será París Basketball, que cuenta con algún jugador de gran nivel, como Nadir Hifi, pero poco más. Situados en la penúltima posición de la clasificación en Euroliga, los franceses están haciendo una temporada para olvidar, nada que ver con la del curso anterior. Es por eso que el equipo de Pascual es claro favorito para el duelo, aunque en Europa tenemos una sorpresa por jornada.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / DANI BARBEITO

El fin de semana, la última prueba antes de la Copa será el BAXI Manresa. Otro partido en casa, y de nuevo ante un equipo catalán situado en la parte media-baja de la tabla. "Todavía no miro a la Copa porque tenemos dos partidos importantes por delante, aunque está claro que contra más efectivos, más opciones tenemos, y empezando ante un UCAM Murcia que va a ser una rival complicado", afirmó Pascual.

Una semana en casa

Uno de los factores de la fatiga del equipo, según el técnico culé, son los constantes viajes. "Lo damos por bueno dadas las circunstancias que arrastrábamos. Vas acumulando: 48 horas más viaje se nota", confirmó después de la victoria contra Bàsquet Girona. Es por eso que una semana entera en Barcelona permitirá recuperar energía y trabajar más en las instalaciones.

El Barça tendrá la oportunidad de vengarse del UCAM Murcia, que le arrebató la victoria por un solo punto en el duelo de Liga Endesa hace apenas once días. Dos equipos que se conocen muy bien y se verán las caras en los cuartos de final de la Copa. Después, esperarían Baskonia o La Laguna Tenerife, dos rivales que ya han puesto en serios problemas a los de Pascual esta temporada.