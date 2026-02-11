Xavi Pascual, tajante: "Claro que vamos al límite"

El Barça encara este jueves la visita del Paris Basbetball (20.30 horas) tras enlazar dos triunfos, primero en la Euroliga en la pista del Kosner Baskonia (91-97) y después el pasado domingo en el Palau contra el Bàsquet Girona en la Liga Endesa (97-92). Xavi Pascual sigue sin Juan Núñez y el duelo del Buesa Arena dejó otros dos lesionados: Kevin Punter y Tomas Satoransky.

La gran preocupación del barcelonismo es Kevin Punter, quien estará entre dos y cuatro semanas de baja por una lesión en el aductor del muslo izquierdo (el músculo que cierra las piernas en la parte interna), una dolencia que puede llevar a problemas largos si no se guarda el reposo necesario. Además, 'Sato' arrastra una lumbalgia y está entre algodones.

Sobre la ausencia de fichajes (el 25-F se cierra el plazo en Euroliga) y del rival habló Xavi Pascual. "Claro que vamos al límite, la plantilla no es larga y con dos menos la situación es complicada, pero eso es una cosa y otra que no creamos. Saldremos a ganar y estoy seguro de que lo conseguiremos. De los fichajes, la misma respuesta del otro día (no), al cuadrado", explicó.

Xavi Pascual, junto a Íñigo Zorzano / DANI BARBEITO

El de Gavà los descartó a los dos últimos lesionados "al cien por cien" contra el París. "Kevin está claro que tampoco jugará contra el Manresa y veremos si puede llegar a la Copa. Vamos día a día, pero será muy difícil. Tomas veremos si llega al domingo, aunque no soy muy optimista y vamos a ver la Copa. No ocultamos nada, es que iremos día a día", prosiguió.

En cuanto al rival, Pascual explicó: "Ellos tienen mucha agresividad defensiva para robar en primera línea de pase o para desequilibrar desde cualquier 'pick and roll'. Su nivel atlético es superior al de la mayoría de equipos de la competición y tendremos que hacer un partido el de allí desde principio hasta el final. Será muy difícil una segunda vez".

"Tienen la habilidad para tirar de tres en cualquier momento, ser efectivos y tienen un gran rebote en ataque. Tenemos que cerrar el rebote para que no corran o nos vamos todos atrás y que corran, no hay más formas (sonrió). Y, sobre todo, no perder pelotas para no darles puntos gratis a la contra. Desde canasta también corren, pero ahí es un poco más fácil pararlos", recalcó.

Xavi Pascual destacó a Hifi y pidió el apoyo del Palau / DANI BARBEITO

"Hifi hace muchas cosas bien en campo abierto y estático, desborda en el uno contra uno o desde el 'pick and roll', tiene buen tiro y buena penetración con las dos manos; es uno de los mejores jugadores emergentes de la Euroliga. Ellos son un equipo atlético, muy joven y con mucho talento. Su clasificación demuestra lo difícil que es ganar partidos", señaló el técnico azulgrana.

Por último, se refirió a la afición. "El Palau siempre nos ayuda, nunca nos falla y, aunque coincide con el fútbol, espero que venga mucha gente. Es un partido muy importante, tenemos bajas, estamos cortos de efectivos y donde no nos llegue, en esos momentos de necesidad tiene que ayudarnos el público. No nos fallan nunca y queremos ganar en Euroliga en casa", concluyó.