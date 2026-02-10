Un 'ex' del Girona y un 'ex' del Manresa rompen el invicto del Joventut

La Penya desperdició su primera oportunidad para dejar muy encarada su clasificación directa para los cuartos de final de la FIBA Champions League al caer por 85-77 en la pista de un Elan Chalon al que había derrotado dos veces en la primera fase.

Elan Chalon - Asisa Joventut (baloncesto, FIBA Champions League), 10/02/2026 FIBA CHAMPIONS LEAGUE CHA 85 77 JOV Alineaciones ELAN CHALON, 85 (17+23+22+23): Jeremiah Hill (25), Matheo Leray (5), Justyn Mutts (9), Zac Cuthbertson (11), Grant Golden (13) -cinco inicial-, Yanis Tonnellier (4), Yohan Choupas (2), Nate Darling (5) y Clarence Nadolny (11). ASISA JOVENTUT, 77 (21+19+20+17): Ricky Rubio (15), Cameron Hunt (10), Yannick Kraag (8), Michael Ruzic, Ante Tomic (12) -cinco inicial-, Henri Drell (13), Guillem Vives, Ludde Hakanson (8) y Simon Birgander (4) y Adam Hanga (7).

Fue la primera derrota de los de Dani Miret en la competición, que ganaron sus seis encuentros en la primera fase y lideraban el grupo con tres victorias (el segundo y el tercero pasan a los play-offs previos a los cuartos). Ahora Unicaja tendrá este miércoles la posibilidad de alcanzar al Joventut en la primera plaza del grupo, aunque para ello tendrán que ganar en la pista del Wurzburg alemán que cierra la tabla sin triunfos.

En una noche bastante notable de Ricky Rubio (15 puntos, ocho asistencias, +20) y de Ante Tomic (12 puntos, 10 rebotes, +17), los grandes responsables de la derrota fueron dos jugadores con pasado en la Liga Endesa, uno de ellos recentísimo.

Desvinculado del Manresa el 15 de enero, el estadounidense Grant Golden aportó 13 puntos, cinco rebotes, seis asistencias y +22 con su estilo heterodoxo. La figura fue Jeremiah Hill, ex jugador del Betis (2022) y del Bàsquet Girona (2023) que machacó a la Penya con 25 puntos (5/8 en triples), seis asistencias y +28.

Grant Golden mantiene a raya a Simon Birgander / ELAN CHALON

La Penya, que al menos mantuvo el 'basket-average' tras el 107-75 del Olímpic, fue de más a menos. Henri Drell dio a los visitantes la primera ventaja (10-12, min. 5) y un acertado Ricky Rubio enlazó varias acciones de mérito para disparar más a su equipo (12-19, min. 8), que cerró el primer cuarto cuatro arriba (17-21).

El segundo cuarto fue muy parejo, con un buen inicio de Justyn Mutts y una buena respuesta de Simon Birgander que no tendría continuidad. Los verdinegros ganaban por dos puntos a dos minutos de un intermedio al que llegó exactamente igual que al principio (40-40).

Jeremiah Hill lideró los primeros minutos de la reanudación (49-46, min. 24) en una primera intentona local que frustró Ricky Rubio, ejerciendo otra vez de líder. Sin embargo, Hill empezó a anotar y Grant Golden seguía aportando aspectos positivos (62-60 al final del tercer cuarto).

Sin embargo, Hill no hacía prisioneros y enlazó un triple y una canasta de dos a siete minutos del final (70-60). Primero Hanga y después Cameron Hunt hicieron soñar a los catalanes con el 79-76 a falta de 2:13 tras una canasta de Tomic, quien falló dos tiros clave que se salieron de dentro. Al final, 85-77.