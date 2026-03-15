El Bàsquet Girona 'apaga' al Andorra en Fontajau y se atreve a soñar en grande

Que Moncho Fernández es un gran entrenador ya se sabía cuando el Bàsquet Girona lo fichó en diciembre de 2024 como sustituto de Fotis Katsikaris con el objetivo de conseguir una salvación que terminó logrando con tres victorias de renta sobre un Coviran Granada que siguió en la máxima categoría por la desaparición del caótico Real Betis Baloncesto.

Bàsquet Girona - MoraBanc Andorra (baloncesto, Liga Endesa), 15/03/2026 LIGA ENDESA GIR 82 75 AND Alineaciones BÀSQUET GIRONA, 82 (18+23+19+22): Derek Needham (5), Otis Livingston (16), Pep Busquets (14), Sergi Martínez (9), Nikola Maric (10) -cinco inicial-, Mindaugas Susinskas (4), Mark Hughes (4), Guillem Ferrando (6), Pepe Vildoza (3) y Martinas Geben (11). MORABANC ANDORRA, 75 (12+15+17+31): Rafa Luz (2), Aaron Best (2), Stan Okoye (15), Justin Mckoy (5), Artem Pustovyi (6) -cinco inicial-, 'Chumi' Ortega, Yves Pons (11), Kostas Kostadinov (2), Rubén Guerrero, Sir'Jabari Rice (19), Kyle Kuric (13) y Aaron Ganal.

Esta temporada ese objetivo de la permanencia parece quedársele pequeño a un cuadro gerundense que venció al MoraBanc Andorra (82-75) en un partido marcado por los sonrojantes 'apagones' de la iluminación y ya tiene cinco victorias de renta sobre la penúltima plaza (Recoletas Salud San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza y los del Principat). Los nazarís siguen con un solo triunfo.

Por tanto, quizá ha llegado la hora para el Bàsquet Girona de olvidarse de los apuros y se atreva a mirar a una octava posición que ocupa La Laguna Tenerife y que tiene a tan solo dos victorias. En cuanto al equipo que dirige Zan Tabak tras la destitución de Joan Plaza a finales de enero, con la segunda peor defensa de la Liga Endesa parece condenado a pelear hasta la última jornada.

Moncho Fernández es clave en este Bàsquet Girona / DAVID APARICIO - DIARI DE GIRONA

Lo mejor en el club que fundó y preside el emblemático exazulgrana Pau Gasol (ganó la NBA con Toronto Raptors) es que cuesta elegir al mejor jugador, ya que hasta seis tuvieron dobles dígitos de valoración y cinco alcanzaron los nueve puntos. Quizá fue el lituano Martinas Geben (11 puntos, 10 rebotes y +18), un jugador sobrio que hace pocas cosas, pero las hace a la perfección.

Un triple del 'guerrero' exazulgrana Sergi Martínez y los tiros libres de Geben y de Guillem Ferrando dispararon a los locales de inicio (12-4, min. 5:03) antes de una nueva bajada de tensión en Fontajau que provocó otro apagón. Las caras en el palco, con Marc Gasol, eran un poema. Indignado, el público exigió a gritos un pabellón digno.

El MoraBanc Andorra que reaccionó con dos triples de otro exbarcelonista como Kyle Kuric, una de las mejores muñecas de la historia de la Liga Endesa (18-12 al final del primer cuarto). El segundo cuarto fue clave, con un gran papel del catalán Pep Busquets. El canterano verdinegro realizó un mate para disparar a los suyos con un parcial de 9-0 (27-14, min. 13:47) y anotó una buena canasta para aumentar esa renta (37-23, min. 18:08) y firmó el triple con el que se cerró la primera parte (41-27).

Sergi Martínez, todo potencia e intensidad / DAVID APARICIO - DIARI DE GIRONA

El equipo del Principat había ofrecido muy mala imagen, con un penoso 1/8 en tiros de dos en el segundo cuarto y una valoración en los dos primeros cuartos que hablaba por sí sola (53 a 19). La dinámica se mantuvo en el tercero (65-33, min. 26:29), pero ahí otro apagón mantuvo el partido parado durante 20 minutos. Una vergüenza para la ciudad y para la Liga Endesa, la verdad.

Ese largo parón sacó del partido al Bàsquet Girona, que cerró el cuarto con 16 puntos de ventaja (60-44), pero dos triples de Okoye y uno de Pons culminaron un parcial de 5-18 (65-60 a 5:46 del final). Ahí Otis Livingston lideró un 7-0 de respuesta y la victoria no peligró para los de Moncho Fernández (72-65).