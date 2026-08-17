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Longevidad

Sonia Migani, experta en nutrición: "Estos alimentos forman parte de los patrones alimentarios más asociados con una mayor longevidad y una mejor salud cardiovascular"

La especialista recomienda siete alimentos para la longevidad que puedes añadir a tu dieta

Sonia Migani

Sonia Migani / zemaltea

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La nutrición es clave para tener una vida longeva y saludable. Con una dieta equilibrada, puedes añadir ciertos alimentos que benefician el bienestar. Escoger los ingredientes adecuados puede influir positivamente en la forma que envejeces, mejorando la calidad de vida.

Por este motivo, la revista Woman ha entrevistado a Sonia Migani, experta en nutrición de ZEM Wellness Clinic Altea. Durante la conversación, la especialista ha explicado cuáles son los alimentos que pueden alargar la vida y prevenir algunas enfermedades crónicas.

En primer lugar, el consumo de legumbres de manera regular está asociado a la longevidad y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. "Estos alimentos forman parte de los patrones alimentarios más asociados con una mayor longevidad y una mejor salud cardiovascular", afirma Migani.

Un plato de garbanzos.

Un plato de garbanzos. / .

"Su riqueza en fibra, proteína, magnesio, folato y antioxidantes las convierte en un alimento especialmente interesante dentro de una dieta orientada a la prevención. La fibra soluble ayuda a reducir el colesterol y glicemia, mientras que los fitoquímicos protegen células del estrés oxidativo", añade la experta.

A continuación, el yogur natural y fermentados cada vez tienen más valor para los expertos en longevidad: "El yogur natural, el kéfir u otros alimentos fermentados aportan microorganismos beneficiosos que favorecen el equilibrio de la microbiota, un sistema estrechamente relacionado con la inmunidad, el metabolismo, la inflamación y el bienestar digestivo".

Por otra parte, Sonia resalta la importancia del aceite de oliva virgen extra, uno de los ingredientes clave de la dieta mediterránea. "Rico en grasas monoinsaturadas, antioxidantes y polifenoles, se ha asociado con una mejor salud cardiovascular, menor inflamación crónica y protección de las células endoteliales", señala la especialista.

Seguidamente, la nutricionista explica al citado medio que el consumo de frutos secos se asocia con "menor riesgo cardiovascular y mejor control metabólico". En esta caso, Migani detalla que "un metaanálisis sugiere 20-30 g diarios para beneficios óptimos, sin exceder calorías totales".

Frutos secos

Frutos secos / Faro de Vigo

El pescado azul también es fundamental para tener una vida longeva. Alimentos como el salmón, las sardinas o la caballa son una fuente de Omega-3 EPA y DHA "esenciales para función cardiovascular, cognitiva y antiinflamatoria". Según la profesional, estudios sobre longevidad muestran que "el consumo 2-3 veces por semana reduce riesgo de mortalidad prematura y enfermedades degenerativas".

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Otro de los pilares para la longevidad son las frutas y verduras variadas: "Son ricas en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes como carotenoides, polifenoles y vitamina C. Comer 5-7 porciones al día se asocia a menor riesgo de enfermedades crónicas, inflamación y estrés oxidativo". Para terminar, la protagonista del artículo té verde y cacao. "Un par de tazas de té verde al día o 10-20 g de chocolate negro (>70% cacao) pueden aportar beneficios", sentencia Migani.

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