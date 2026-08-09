Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "La creatina nos permite prestar más atención, ser más inteligentes y acordarnos de todo lo necesario"

La creatina se ha asentado cada vez más como el suplemento favorito para las recomendaciones de expertos tanto en entrenamiento como en salud, entre quienes debemos incluir al doctor Sebastián La Rosa, experto en longevidad.

En este sentido, a través de sus redes sociales, el especialista en envejecimiento compartió una publicación en la que habló sobre este ácido orgánico en su formato de creatina monohidratada, describiéndolo como un apoyo excelente no solo para el cuerpo, sino particularmente para la mente.

"Si dormiste extremadamente mal una noche o no dormiste, una dosis de 25 gramos de creatina mostró mejorar el funcionamiento del cerebro por hasta 9 horas", relató en primer lugar.

"Todos querríamos una sustancia que nos permita prestar más atención, ser más inteligentes y acordarnos de todo lo que necesitamos. La creatina básicamente aumenta la energía disponible en forma de lo que se llama grupo de fosfágenos, esa energía muy rápida en todas tus células, en las de músculo, por eso se usa para gimnasio, e incluso en neuronas", prosiguió.

Consecuentemente, La Rosa explica que, gracias a dicha energía extra, la creatina es capaz de mejorar la memoria, el tiempo que se aguanta prestando atención y la velocidad a la cual se procesa la información, y todo esto tan solo por consumir 5 gramos al día.

La creatina es una aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado / El Independiente

"Tardas un par de semanas en notar los beneficios, sobre todo a nivel cerebral. Y si no dormiste o dormiste muy mal, usar una dosis del quíntuple de la dosis habitual mostró mejorar el estado de ánimo, la velocidad de respuesta y la memoria, tanto verbal como espacial, en personas que no durmieron", subrayó.

Aun así, La Rosa insiste en que no recomienda ingerir 25 gramos todos los días, sino que es una alternativa específica para un problema específico que puede ayudar en circunstancias donde otras alternativas no han sido fructíferas.

De este modo, se constata todavía más el gran beneficio que trae consigo la ingesta de creatina, respecto a la cual se está estudiando cada vez más cómo resulta útil para el cuerpo más allá del gimnasio.

Borja Quiroga, especialista en nefrología: "La creatina no destruye el riñón; eso es falso y muy falso" / Archivo

Especialistas como el cardiólogo Aurelio Rojas ya han señalado en el pasado las ventajas de incluir una dosis de creatina en la rutina diaria, tanto que describen a la creatina como "uno de los mejores suplementos que puedes utilizar hoy en día, sin lugar a dudas".

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A pesar de que aún hay dudas entre el público respecto a su uso, la comunidad científica cada vez más vierte luz sobre los provechos que se pueden extraer de la creatina, por lo que el mayor número de investigaciones ayudará a desvelar sus beneficios.