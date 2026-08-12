José Hernández Poveda, experto en longevidad: "A nivel de masa muscular, la persona débil tiene un riesgo 250% mayor que la persona fuerte"

La sarcopenia es un fenómeno común en las personas mayores, caracterizado por la pérdida de masa muscular. Esta condición es importante en la etapa del envejecimiento, ya que la pérdida de músculo, y con ella, de fuerza, puede reducir la capacidad de realizar algunas actividades diarias como caminar, cargar la compra o coger un objeto de la estantería.

A este respecto, podría producirse un mayor riesgo de caídas y fracturas, afectando a la salud general y calidad de vida de las personas en edad avanzada. Además, el músculo tiene un papel fundamental en el metabolismo, puesto que contribuye al gasto energético del organismo.

Una persona haciendo pesas / EFE

No obstante, el cuerpo humano puede comenzar a perder masa muscular antes de lo que imaginamos. En este sentido, una mala alimentación o la falta de actividad física puede contribuir la pérdida de masa muscular en los adultos mayores.

El sedentarismo también acelera este proceso, provocando la atrofia muscular y disminuyendo el tamaño de los músculos. Por este motivo, el doctor José Hernández Poveda recomienda entrenar fuerza para mantener la autonomía, tener una vida longeva y prevenir enfermedades.

Persona mayor haciendo ejercicio de fuerza / .

Así lo explica el experto en longevidad en el pódcast 'Roca Project': "Si comparas a una persona débil con una persona fuerte, a nivel de masa muscular, la persona débil tiene un riesgo 250% mayor que la persona fuerte". Según explica el especialista, estos son los resultados de un estudio que medía el riesgo de mortalidad a partir de diferentes características.

"Lo que hicieron fue intentar seguir a miles de personas durante muchos años y ver si una persona tiene una característica, cuánto más riesgo tiene de morir que una persona que no la tiene", detalla el divulgador en redes sociales. A partir de ahí, se analizaron algunos de los culpables que conoce la mayoría de la población.

"Los culpables iniciales, los que todo el mundo piensa cuando dices, bueno, el tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes, todos sabemos que son cosas malas para ti", afirma Hernández Poveda. El informe apunta que fumar "aumenta tu riesgo de muerte ese año en un 50%", que la hipertensión arterial "tiene un 20%" y la diabetes "tiene un 30% de riesgo adicional".

El doctor es autor del libro 'Envejecer es opcional'. Según su sinopsis, "en estas páginas descubrirás por qué envejeces, cuáles son los verdaderos enemigos silenciosos de tu salud y, sobre todo, qué debes hacer de forma práctica para construir un cuerpo fuerte, una mente lúcida y una vida larga de la máxima calidad".