Dan Buettner, experto en longevidad: "Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un pobre"

Dan Buettner (Minnesota, 1960) es uno de los autores sobre longevidad más conocidos del mundo. El escritor estadounidense es popular por haber investigado las zonas azules. De hecho, fue presentador de la serie de Netflix 'Live to 100: Secrets of the Blue Zones', galardonada con tres premios Emmy.

Estos territorios son descritos como lugares del mundo donde habitan algunas de las personas más longevas del mundo, por encima de los 100 años de edad. Durante años, varios demógrafos han analizado las características de la población en estas regiones.

Personas mayores realizando Tai Chi / .

Algunas de las zonas azules más famosas son Cerdeña (Italia), La isla de Icaria (Grecia), La isla de Okinawa (Japón), Loma Linda (California) y la Península de Nicoya (Costa Rica). En estas regiones, Buettner ha pasado más de veinte años analizando los hábitos diarios de estas personas.

Recientemente, el investigador norteamericano ha publicado un vídeo en Instagram hablando de longevidad. Buettner ha compartido una reflexión a través del estudio sobre bienestar estudiantil de la Universidad John Hopkins: 'El momento oportuno lo es todo: por qué comer con regularidad favorece el bienestar general'.

Una pareja de jubilados / .

A este respecto, el divulgador sobre longevidad hace la siguiente recomendación: "Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo". Según Buettner, el mejor momento para desayunar y recargar energías es "entre una y dos horas después de despertarte".

Por la noche, el experto de las zonas azules sugiere "cena temprano y ligero. Eso es todo". De esta manera, Buettner simplifica los hábitos y horarios de alimentación en pocas palabras, sencillo y directo: "Sin aparatos, sin suplementos: simplemente como al ritmo de tu cuerpo, como siempre lo han hecho las personas más longevas del mundo".

En el documento mencionado, los autores del estudio explican que "es fundamental que los hábitos de alimentación y sueño se sincronicen con los ritmos circadianos". Cuando estos ritmos sufren alteraciones constantes, "puede aumentar el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares".

Según el informe, cada persona necesita una cantidad determinada de calorías al día. Estas calorías se obtienen de los carbohidratos, las proteínas y las grasas que hay en los alimentos que consumimos. No obstante, cuando no comemos lo suficiente a lo largo de la jornada puede resultar complicado cubrir las necesidades energéticas y nutricionales. Además, mantener un horario constante para las comidas ayuda también a regular la digestión.