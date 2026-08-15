La cafeína es una sustancia natural que se encuentra en más de 60 plantas. Habitualmente, la mayoría de personas la consumen a través de bebidas como el café. Tiene múltiples efectos sobre el metabolismo, algunos beneficiosos, pero si se consume en exceso puede causar problemas de salud.

Puede estimular el sistema nervioso central, provocando un impulso de energía y aumentando la sensación de estar despierto. Por este y otros motivos, se ha demostrado que el uso de cafeína, a través de bebidas como el café o suplementos de este compuesto, puede mejorar el rendimiento deportivo.

Café / .

Así lo explica el doctor Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "La cafeína no construye el músculo directo, lo que hace en general es subir la calidad de tu entrenamiento. Te sientes con más fuerza, aguantas más, la sesión pesada se siente menos pesada y termina siendo un mejor entrenamiento cuando lo repites en el tiempo".

En este contexto puede servir de ayuda para el desarrollo muscular. No obstante, algunos de los problemas del consumo de cafeína están en "el horario en el que vas a entrenar, en las cantidades totales, en si tomas café el resto del día o no". Según el especialista, la dosis útil de cafeína que mejora el entrenamiento está "entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso y se suele consumir unos 30 a 60 minutos antes de entrenar".

Elevaciones laterales con mancuernas / .

Por lo tanto, el doctor La Rosa señala que hay dos factores que debes tener en cuenta: "Uno es que si entrenas tarde no deberías usarla porque va a afectar claramente a tu calidad de sueño y es más importante la calidad de sueño que la cafeína, con lo cual ahí no vas a poder compensarlo".

En segundo lugar, otro de los elementos importantes sobre la cafeína es que "la gente utiliza la cafeína para tapar un mal descanso crónico, para compensar un mal descanso crónico". A este respecto, la cafeína puede hacer sentir más despierto a alguien que ha dormido mal, "pero claramente no es la solución y es pan para hoy, hambre para mañana".

Por lo tanto, la cafeína puede ser un aliado clave para las personas que quieran mejorar su rendimiento deportivo o desarrollar músculo. Sin embargo, será efectiva siempre que se utilice de manera correcta y sin sobrepasar un consumo excesivo. Además, no puede ser utilizada para sustituir un buen descanso reparador.

Según Mayo Clinic, "hasta 400 miligramos de cafeína al día parece ser seguro para la mayoría de los adultos". Esta es la cantidad de cafeína que hay en cuatro tazas de café, aproximadamente. Es importante tener en cuenta que el contenido de cafeína en las bebidas puede variar.