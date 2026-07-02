TRÁFICO
Multado con 200 euros y 4 puntos del carné un conductor que cometió esta infracción común: cambio en los nuevos controles de la DGT
La DGT quiere que los conductores presten atención a una infracción muy común
Muchos conductores creen que los radares de la DGT sólo sirven para controlar la velocidad, pero cada vez hay más dispositivos capaces de vigilar otras infracciones. Una de ellas es tan común como peligrosa: no detenerse por completo en un STOP.
La infracción que parece menor, pero puede costarte 200 euros y 4 puntos del carné
Específicamente en este caso, saltarse un STOP o no pararse al completo puede acabar implicando una multa que ascienda hasta los 200 euros y que cueste 4 puntos del carné del conductor.
Puede parecer algo muy básico, pero con los nuevos controles de la DGT no es tan obvio como parece. Estos se encargan de determinar si el coche realmente se detiene por completo antes de llegar a la línea o si la rebasa de alguna manera.
Lo más llamativo del caso es que algunos de estos radares encargados de vigilar los puntos de STOP pueden estar muy escondidos. En algunos casos, se encuentran detrás de las propias señales de forma que son imperceptibles para el conductor en cuestión.
Por el momento, hay dos puntos concretos en los que se conoce que la DGT ya está utilizando sus cámaras para estos controles: la M-222 de Madrid y la CM-220 de Cuenca, aunque lógicamente podría ir a más con el paso del tiempo.
Dicho esto, lo que más debate está generando en torno a este nuevo uso de los sistemas de vigilancia de la DGT es que apuntan a una clara dirección: que la seguridad de tráfico vaya mucho más allá que simplemente controlar los límites de velocidad.
La DGT es consciente de que cada día se producen cientos de infracciones en toda España relativas todo tipo de normas de circulación: adelantamientos, distancias de seguridad, cedas... y puede que el control sobre todo ello vaya a más en próximos años.
En definitiva, ten en cuenta que todos esos 'despistes' o pequeñas infracciones controladas pueden acabar convirtiéndose en una multa a día de hoy. Porque estos controles de STOP pueden ser sólo el principio de una vigilancia cada vez más centrada en conductas concretas de riesgo, no únicamente en la velocidad.
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