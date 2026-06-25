La DGT activa un nuevo radar en pruebas en autopistas: multas de 200 euros para el 87% de los conductores cazados tras la bajada de velocidad obligatoria hasta el 28 de junio

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia en las carreteras interurbanas con el objetivo de reforzar la seguridad en los tramos afectados por obras. La medida estará activa hasta el próximo 28 de junio y supondrá un aumento de los controles sobre una de las infracciones más frecuentes entre los conductores: no respetar los límites de velocidad temporales.

La DGT ha advertido de que las sanciones alcanzarán los 200 euros para quienes incumplan la velocidad obligatoria establecida en estas zonas. La vigilancia se centrará especialmente en autopistas y carreteras donde las obras afecten a la calzada, provoquen desvíos o impliquen modificaciones en los carriles de circulación.

Los datos de la última campaña realizada en Andalucía reflejan la magnitud del problema. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inspeccionaron 36.639 vehículos y tramitaron 2.501 denuncias. De todas ellas, el 87,6% correspondieron a conductores que circulaban por encima de los límites establecidos en los tramos en obras.

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Además, se registraron 66 sanciones por no respetar la señalización temporal y otras 15 por adelantamientos indebidos, una de las conductas más peligrosas para los trabajadores que desarrollan sus labores en la carretera.

La DGT recuerda que estos límites reducidos no son una recomendación, sino una obligación legal cuyo incumplimiento pone en riesgo tanto a los operarios como al resto de usuarios de la vía.

La preocupación del organismo está respaldada por los datos de siniestralidad. Según el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, durante 2024 se produjeron 142 accidentes relacionados con trabajos de conservación y mantenimiento en las carreteras españolas. De ellos, 23 afectaron directamente a operarios que trabajaban en la calzada o en sus inmediaciones.

Por ello, Tráfico insiste en reducir la velocidad, evitar distracciones y respetar toda la señalización provisional para evitar sanciones y, sobre todo, prevenir accidentes graves.