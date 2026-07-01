Las multas de 1.000 euros con pérdida de puntos que van a recibir miles de conductores en su buzón: la DGT avisa sobre la infracción de 2025

En 2025, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico efectúo 144.346 controles de drogas, 21.408 más que el ejercicio anterior. Durante los mismos, la autoridad sancionó un total de 70.717 conductores con pérdida de puntos por conducir bajo los efectos de las mismas.

La cuantía de multas supera en 6.403 las emitidas en 2024. En este contexto, el Partido Popular (PP) ha formulado varias preguntas al Gobierno sobre este asunto. Al respecto, se ha comunicado que es la cifra más alta de controles de drogas desde 2021.

A partir de este periodo, la cantidad de controles de drogas realizados ha crecido de manera progresiva: 58.126 (2022), 101.927 (2023) y 122.938 (2024), alcanzado el máximo en 2025 con 144.346.

Esta evolución al alza también se refleja en las multas emitidas por conducir bajo los efectos de las drogas. La Guardia Civil de Tráfico ha registrado: 41.067 (2021), 42.103 (2022), 50.002 (2023), 64.314 (2024) y 70.717 (2025).

La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas / Sport

Al mismo tiempo, también se han incrementado los controles de alcoholemia. En los últimos años, las cifras han seguido aumentando hasta llegar a los 5.836.074 controles (2022), 6.700.937 (2023) y un récord máximo de 7.378.103 (2024).

Por el contrario, las sanciones por conducir bajo consumo de alcohol han presentado variaciones. Desde las 25.977 multas en 2021, 36.074 en 2022, 33.611 en 2023 hasta las 33.474 de 2024, según los datos del Ejecutivo.

La Dirección General de Tráfico (DGT)destaca que actúa de forma continuada sobre los diferentes factores de riesgo. Para ello, el organismo realiza campañas de vigilancia, medidas normativas y acciones de concienciación y educación vial.

Por último, cabe recordar que conducir con presencia de drogas en el organismo supone una multa administrativa de 1.000 euros. Además, la Ley de Tráfico también indica la retirada de 6 puntos del carné de conducir.