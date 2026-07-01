Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V16: "Es un acierto total"

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada es obligatoria en España y sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia. Su finalidad principal es evitar atropellos mortales, permitiendo señalizar el vehículo averiado colocando el dispositivo magnético en el techo sin que el conductor tenga que abandonar el habitáculo.

El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha reiterado que la baliza ofrece importantes ventajas tanto en seguridad como en rapidez de actuación. Entre sus principales beneficios destaca que puede colocarse sin necesidad de abandonar el vehículo, evitando que el conductor se exponga al tráfico, especialmente en vías de alta velocidad.

En Europa toman nota

Además de su facilidad de uso, la baliza incorpora un sistema de iluminación de alta visibilidad y, en los modelos homologados, dispone de conectividad que permite comunicar automáticamente la ubicación del vehículo detenido. Esta característica facilita la gestión de incidencias y contribuye a que los servicios de asistencia conozcan con mayor rapidez la situación del conductor.

Pere Navarro también ha subrayado que "este sistema ha despertado el interés de varios países europeos". Según explicó, la iniciativa española está siendo analizada por distintas administraciones de tráfico que estudian la posibilidad de implantar soluciones similares para mejorar la seguridad en carretera y reducir el número de atropellos durante las señalizaciones de emergencia.

En este sentido, recordó que algunos países ya han comenzado a replantearse el uso de los tradicionales triángulos de emergencia debido al peligro que supone para los conductores tener que salir del vehículo para colocarlos. La tendencia, según explicó, apunta hacia sistemas más seguros que permitan alertar de una incidencia sin poner en riesgo a las personas.

Con la llegada de los desplazamientos estivales, el responsable de la DGT lanzó un mensaje dirigido a quienes tienen previsto viajar por carretera. Recomendó comprobar que el vehículo dispone de una baliza V16 homologada y llevarla siempre a bordo, ya que considera que puede marcar la diferencia en caso de sufrir una avería o un accidente durante el trayecto.

Creada con "buena fe"

El director del organismo también reconoció que la implantación de este dispositivo ha terminado entrando en el debate político. En sus declaraciones lamentó que una medida enfocada en la seguridad vial haya generado enfrentamientos entre distintas formaciones, defendiendo que el objetivo principal debe ser siempre proteger la vida de los conductores y reducir los riesgos en carretera.

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Mientras continúa el debate público sobre su obligatoriedad y aplicación, la DGT mantiene su apuesta por la baliza V16 como uno de los elementos llamados a modernizar la señalización de emergencias en España. El organismo considera que este dispositivo representa un paso adelante en prevención, tecnología y asistencia, especialmente en una época del año marcada por el incremento de desplazamientos por carretera.