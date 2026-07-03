Confirmado por el BOE: la Guardia Civil empieza a multar con 500 euros y pérdida de 4 puntos con la nueva tasa 0,0

La llamada tasa 0,0 ya está en vigor para determinados conductores y la Guardia Civil puede sancionar con 500 euros y la pérdida de 4 puntos cuando se supera el límite permitido. La medida afecta sobre todo a los menores de edad que conducen vehículos como ciclomotores, bicicletas o patinetes eléctricos, aunque también existen sanciones para noveles, profesionales y el resto de conductores cuando se rebasa su tasa máxima.

Qué cambia con la tasa 0,0

La novedad principal es que los conductores menores de edad no pueden tener alcohol en sangre ni en aire espirado. Eso significa que, en su caso, el límite es cero absoluto. Si la prueba detecta cualquier presencia de alcohol, la sanción puede alcanzar los 500 euros y conllevar la pérdida de 4 puntos cuando el conductor dispone de permiso de conducir.

La restricción más dura se aplica a menores de edad, pero no son los únicos con límites estrictos. Los conductores noveles y profesionales también tienen umbrales más bajos que el resto y pueden ser multados si los superan. En el caso de los conductores particulares, el máximo general sigue siendo 0,25 miligramos por litro de aire espirado.

02/04/2021 Control de la Guardia Civil. SOCIEDAD GUARDIA CIVIL / GUARDIA CIVIL / Europa Press

La multa

Cuando la tasa de alcohol se sitúa entre los márgenes sancionables, la multa es de 500 euros y 4 puntos en el carné. Si la tasa es más alta, la sanción sube a 1.000 euros y 6 puntos. Además, si el conductor reincide en el último año, la multa puede duplicarse.

La publicación en el BOE ha dado cobertura oficial a esta regulación y la DGT ya la enmarca dentro de su estrategia de seguridad vial. La intención es reducir accidentes y reforzar el control sobre quienes se ponen al volante o al manillar después de haber bebido.

Por eso la Guardia Civil ya está aplicando la norma en controles rutinarios: para menores de edad, alcohol cero; para conductores noveles y profesionales, límites reducidos; y para el resto, se siguen aplicando los márgenes habituales con sanciones si se superan.

En cualquier caso, sobrepasar la tasa permitida puede implicar dinero, puntos y problemas mucho mayores si hay reincidencia o el conductor se ha visto involcurado en algún accidente.