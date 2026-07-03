Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialEnzo FernándezEspaña - PortugalCuándo juega EspañaLamine YamalPortugal - CroaciaCortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaLuwawu-CabarrotJulián ÁlvarezMercado Fichajes hoyMundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026UTMB Val D'Aran 2026 directoNico WilliamsJosé ElíasOyarzabalConductoresEtapas Tour de FranciaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

DGT

Confirmado por el BOE: la Guardia Civil empieza a multar con 500 euros y pérdida de 4 puntos con la nueva tasa 0,0

El BOE oficializa la tasa 0,0 para determinados conductores y la Guardia Civil ya puede comenzar a multar.

Guardia Civil Tráfico

Guardia Civil Tráfico / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Pareja

Álex Pareja

La llamada tasa 0,0 ya está en vigor para determinados conductores y la Guardia Civil puede sancionar con 500 euros y la pérdida de 4 puntos cuando se supera el límite permitido. La medida afecta sobre todo a los menores de edad que conducen vehículos como ciclomotores, bicicletas o patinetes eléctricos, aunque también existen sanciones para noveles, profesionales y el resto de conductores cuando se rebasa su tasa máxima.

Qué cambia con la tasa 0,0

La novedad principal es que los conductores menores de edad no pueden tener alcohol en sangre ni en aire espirado. Eso significa que, en su caso, el límite es cero absoluto. Si la prueba detecta cualquier presencia de alcohol, la sanción puede alcanzar los 500 euros y conllevar la pérdida de 4 puntos cuando el conductor dispone de permiso de conducir.

La restricción más dura se aplica a menores de edad, pero no son los únicos con límites estrictos. Los conductores noveles y profesionales también tienen umbrales más bajos que el resto y pueden ser multados si los superan. En el caso de los conductores particulares, el máximo general sigue siendo 0,25 miligramos por litro de aire espirado.

02/04/2021 Control de la Guardia Civil. SOCIEDAD GUARDIA CIVIL

02/04/2021 Control de la Guardia Civil. SOCIEDAD GUARDIA CIVIL / GUARDIA CIVIL / Europa Press

La multa

Cuando la tasa de alcohol se sitúa entre los márgenes sancionables, la multa es de 500 euros y 4 puntos en el carné. Si la tasa es más alta, la sanción sube a 1.000 euros y 6 puntos. Además, si el conductor reincide en el último año, la multa puede duplicarse.

La publicación en el BOE ha dado cobertura oficial a esta regulación y la DGT ya la enmarca dentro de su estrategia de seguridad vial. La intención es reducir accidentes y reforzar el control sobre quienes se ponen al volante o al manillar después de haber bebido.

Por eso la Guardia Civil ya está aplicando la norma en controles rutinarios: para menores de edad, alcohol cero; para conductores noveles y profesionales, límites reducidos; y para el resto, se siguen aplicando los márgenes habituales con sanciones si se superan.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, sobrepasar la tasa permitida puede implicar dinero, puntos y problemas mucho mayores si hay reincidencia o el conductor se ha visto involcurado en algún accidente.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
  2. Josep Pedrerol frena en seco el tenso cara a cara entre María Trisac y Carme Barceló
  3. Ya ha entrado en vigor: Cambios en las letras de las matrículas de los coches a partir del 1 de julio de 2026
  4. Inés García desvela cómo conoció a Lamine Yamal: 'Llevamos mucho más tiempo del que os imagináis
  5. Sarah Santaolalla no da crédito con Marcos Llorente: 'Es un tipo muy peligroso
  6. Vito Quiles se planta tras la orden de detención y desafía a Pedro Sánchez: 'Que sigan buscando
  7. Alberto Sánchez, experto en herencias: 'Conviene hacer testamento cuando tengamos algo de patrimonio
  8. Confirmado por la AEPD: multa de 100.000 euros por fotografiar el DNI sin justificación en la verificación de identidad

Confirmado por el BOE: la Guardia Civil empieza a multar con 500 euros y pérdida de 4 puntos con la nueva tasa 0,0

Confirmado por el BOE: la Guardia Civil empieza a multar con 500 euros y pérdida de 4 puntos con la nueva tasa 0,0

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si haces esto teletrabajando en verano, la empresa te puede despedir"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si haces esto teletrabajando en verano, la empresa te puede despedir"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Cuándo empieza San Fermín 2026: encierros, conciertos y calendario del programa de las fiestas en Pamplona

Cuándo empieza San Fermín 2026: encierros, conciertos y calendario del programa de las fiestas en Pamplona

La sistemática comercial: la arquitectura invisible del rendimiento

La sistemática comercial: la arquitectura invisible del rendimiento

Antena 3 dice adiós a 'El Hormiguero'

Antena 3 dice adiós a 'El Hormiguero'

Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje

Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"