El BOE pone fin a una de las multas más polémicas de la DGT: este cambio afecta a miles de transportistas

La DGT acaba de cerrar un vacío legal que llevaba años dando dolores de cabeza a transportistas y agentes de tráfico por igual. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha modificado el Reglamento General de Vehículos para fijar, por primera vez, una profundidad mínima obligatoria en los neumáticos de camiones, autobuses y remolques pesados.

Hasta ahora, la ley española se limitaba a decir que estos vehículos debían llevar neumáticos con "dibujo", sin más detalle. Esa ambigüedad daba pie a interpretaciones distintas según el agente o la inspección de turno, lo que dejaba a los transportistas en una situación de inseguridad jurídica bastante incómoda: nunca sabían exactamente dónde estaba el límite.

Eso ha cambiado desde el 30 de mayo, fecha en que entró en vigor la reforma del Anexo VII. La norma es ahora clara: las ranuras principales de la banda de rodadura deben conservar al menos un milímetro de profundidad.

Con esto, España se pone a la altura de los criterios técnicos que ya manejan otros países de la Unión Europea.

Camiones parados en la A-67, en Cantabria, como consecuencia de las restricciones aplicadas por la DGT por la borrasca Ingrid. / Juan Manuel Serrano Arce / Europa Press

¿Y qué pasa si no se cumple? La sanción es de 200 euros por cada neumático que no llegue a ese milímetro mínimo.

Pero el asunto se complica cuando hablamos de varios neumáticos en mal estado y de mal tiempo de por medio.

Si un camión de más de 7.500 kilos o un autobús circula sobre asfalto mojado con tres o más neumáticos que no cumplen la profundidad exigida, la cosa deja de ser una simple infracción administrativa: las autoridades pueden calificarlo como conducción temeraria. Ahí la multa sube a 500 euros y, además, se pierden seis puntos del carné.

La reforma no se queda solo en los neumáticos. También obliga a montar neumáticos con certificación de invierno extrema en ciertos ejes de los vehículos pesados, y pone en marcha, de forma progresiva, la tarjeta ITV electrónica para varias categorías de vehículos.