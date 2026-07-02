La Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga: circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla

España atraviesa una intensa ola de calor que está dejando temperaturas extremas en buena parte del país. En varias zonas del sur y en los principales valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, los termómetros podrían situarse entre los 42 y los 44 grados, convirtiendo estos días en uno de los episodios más calurosos del verano.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja en numerosas comunidades autónomas debido al riesgo asociado al calor, así como a la posibilidad de tormentas y lluvias intensas. Entre los territorios afectados se encuentran Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y el País Vasco, donde las autoridades recomiendan extremar la precaución.

Personas mayores

Durante la jornada se espera un aumento general de las temperaturas acompañado por la presencia de calima, un fenómeno que reduce la visibilidad y empeora la sensación térmica. En muchas áreas del interior se alcanzarán valores cercanos a los 38 grados, mientras que en algunos puntos del este peninsular podrían rozarse los 40 grados.

Los especialistas advierten de que las horas centrales del día serán las más peligrosas, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre. Las personas mayores, quienes padecen enfermedades cardiovasculares y otros colectivos vulnerables deberán evitar la exposición prolongada al sol. Además, las noches tropicales dificultarán el descanso en numerosas regiones.

El incremento de las temperaturas también eleva considerablemente el riesgo de incendios forestales. La combinación de calor intenso, vegetación seca y posibles tormentas con escasas precipitaciones crea un escenario especialmente delicado. Los expertos prevén que el momento de mayor intensidad del episodio se produzca a comienzos de la semana, antes de que llegue un ligero descenso térmico en gran parte del país.

Ante esta situación, los paneles informativos instalados en autovías y autopistas muestran mensajes alertando del alto riesgo de incendios. La Dirección General de Tráfico recuerda a los conductores la importancia de no arrojar ningún objeto desde el vehículo, especialmente colillas, ya que un pequeño descuido puede desencadenar un grave incendio.

Multa asegurada

La legislación vigente contempla sanciones muy severas para quienes lancen colillas u otros objetos capaces de provocar fuego o poner en peligro la circulación. Esta conducta está castigada con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir, al considerarse una infracción de especial gravedad por sus consecuencias para la seguridad vial y el medio ambiente.

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Las autoridades recuerdan que una parte de los incendios forestales tiene su origen en la negligencia humana, incluyendo las colillas arrojadas desde vehículos. Por ello, durante los meses de verano se intensifican las campañas de concienciación para fomentar comportamientos responsables y reducir el riesgo de nuevos incendios que puedan poner en peligro tanto los espacios naturales como la seguridad de la población.