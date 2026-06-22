DGT
Multado con 200 euros por adelantar en carretera antes de ver la señal de tráfico blanca, circular y con dos coches juntos: la DGT extrema la vigilancia
Muchos conductores la pasan por alto, a pesar del riesgo de multas
La DGT ha endurecido su reglamento desde hace algunos años con un único objetivo en mente: reducir el número de incidentes y siniestros que se producen en las carreteras de toda España.
Algo que pasa por hacer que se respete la señalización de todas las vías, incluyendo aquellas señales que no mucha gente tiene en cuenta a pesar de las multas asociadas a las mismas en casos de posible infracción.
Una de las más destacables en este sentido tiene que ver con esa señal redonda de fondo blanco que muestra dos coches separados por varias líneas negras situadas en posición diagonal. Pero, ¿qué significa exactamente?
Según se recoge en el reglamento de la DGT, esta señal indica el fin de un tramo en el que estaba prohibido adelantar. Aunque, por otro lado, hay que tener en cuenta varias consideraciones al respecto.
Si esta señal se coloca junto a una curva cerrada o de carriles que poseen línea continua, la prohibición de adelantar seguirá activa hasta que se indique lo contrario; cosa que no mucha gente tiene en cuenta.
Estas señales se colocan en puntos especialmente sensibles en cuanto a siniestros relacionados con adelantamientos inadecuados. Y, más específicamente, en carreteras de doble sentido con visibilidad reducida.
Por tanto, la DGT es clara al respecto: si adelantas en una carretera antes de ver esta señal junto a la vía, las autoridades podrán sancionarte con multas de hasta 200€, aunque también con puntos del carné.
Ante una infracción así, podrías perder hasta 4 puntos del mismo, pero la cifra sería mayor en caso de que tu conducta se considere como conducción temeraria, ascendiendo esa misma cifra a 6 puntos en total.
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