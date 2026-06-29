El 'truco' de Sinner para evitar otro golpe de calor en Wimbledon

Jannik Sinner debutará este lunes en Wimbledon. Como vigente campeón, estrenará la Pista Central del torneo y se enfrentará a Miomir Kecmanovic. El italiano tiene una gran oportunidad de revalidar el Grand Slam londinense, ante la ausencia de Carlos Alcaraz, y ha trabajado para que ningún factor como el calor impida su objetivo. Que tan solo otro tenista sea capaz de ganarle.

En la rueda de prensa previa a su primer partido, el número uno dio más detalles sobre su estado físico. Cabe recordar que después de caer eliminado en Roland Garros por un golpe de calor, se sometió a pruebas en Italia para descartar cualquier problema. Él mismo confirmó que todas las pruebas salieron bien y se trata de un problema de resistencia a las condiciones extremas.

Jannik Sinner, entrenando en las instalaciones de Wimbledon / EUROPA PRESS

"Todas han salido muy bien, aunque tenemos muy claro que necesitamos entrenar en condiciones de más calor. Creo que en todos los sitios donde juguemos va a hacer mucho calor. Cada año hace más y más calor. Estoy muy contento con el trabajo realizado. Intento mejorar de la mejor forma posible y después veremos cómo va todo en el futuro", aseguró.

"Hemos hecho entrenamientos más largos y sin pausas, tanto en el gimnasio como en pista. A ver cómo reacciono en el torneo", finiquitó. El objetivo es habituarse a las tandas largas y mejorar su resistencia, que sigue siendo su talón de Aquiles. Aun así, en Londres no se esperan ni mucho menos las temperaturas que se alcanzaron en Roland Garros.

Sinner durante la final de Wimbledon de 2025 / EFE

A pesar de que durante la previa del torneo se han llegado a alcanzar los 38 grados, se prevé que a partir de este lunes haya una caída considerablemente de las temperaturas. De hecho, las máximas para los próximos días no superan los 25 grados. Unas condiciones agradables que favorecen a todos los tenistas, pero especialmente a Jannik Sinner.

Hielo en los entrenamientos

Durante los entrenamientos, al italiano se le ha visto con bolsas de hielo sobre la cabeza y llevando un chaleco lleno de cubitos de hielo para bajar su temperatura corporal. Ha preparado el torneo sin ningún tipo de prisa, con calma, y saltándose el torneo de Halle, una parada habitual en su calendario. Directo de Roland Garros a Wimbledon. De Grand Slam a Grand Slam.

"No puedes simular al 100% lo que sientes en un partido, porque hay factores de tensión a tu alrededor antes y después del partido. Hicimos algunos cambios, no diría que son grandes ajustes. Pero siempre he creído en los pequeños detalles y en los pequeños matices", cerró Sinner, que buscará revalidar el título en Londres. En unas hipotéticas semifinales, se vería las caras con Novak Djokovic.