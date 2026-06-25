Sinner se prepara para Wimbledon: "Es difícil disfrutar del tenis"

A Jannik Sinner le toca volver a escena de nuevo para el tercer Grand Slam del año: Wimbledon. Después de varias semanas marcadas por la incertidumbre física que le obligó a renunciar a la gira previa sobre hierba.

Sin embargo, el italiano aseguró en Londres que las molestias ya forman parte del pasado y que llega en condiciones de competir al máximo nivel. En Roland Garros, el de San Candido tenía la posibilidad de hacerse con la victoria sin 'Carlitos', pero finalmente cayó de forma sorpresiva en segunda ronda.

Sinner optó por hacer una pausa para recuperarse física y mentalmente. Durante ese tiempo, no participó en ningún otro torneo y se alejó de las pistas. Desde hace unas semanas ya ha retomado una preparación intensiva con vistas al gran objetivo del verano.

"Estoy muy bien. Hicimos todos los chequeos, y todo parece estar muy bien. Así que estoy muy feliz. Necesitaba un tiempo libre después de París. Tuve 10 días con mi familia y amigos y realmente aprecio mucho esos momentos. Siempre pienso que todo pasa por algo", explicaba Sinner.

Darren Cahill sobre la personalidad de Sinner

En la previa de su debut también habló Darren Cahill. El entrenador australiano quiso mostrar la faceta más desconocida de su pupilo y destacó que la imagen seria y concentrada que proyecta durante los partidos dista mucho de su personalidad fuera de la pista.

"Jannik es básicamente un buen chico, una persona con grandes valores. Siempre tiene una sonrisa en los labios y le encanta divertirse", explicó Cahill en declaraciones a la BBC.

Todo estudiado

El transalpino explicó que tanto él como su equipo han analizado lo ocurrido durante las últimas semanas para entender el origen de sus problemas físicos. Aunque reconoció que algunas decisiones podrían haberse gestionado mejor, prefirió quedarse con la parte positiva de una temporada que considera sobresaliente.

Defensor del título

Sinner aterriza en Wimbledon con el dulce recuerdo de ser el vigente campeón. El italiano admitió que le gustaría volver a experimentar esas mismas sensaciones sobre la hierba londinense: "Es algo que me encantaría volver a sentir, pero si no vuelve a suceder, lo hice una vez y lo recordaré para siempre. El tenis es difícil de disfrutar porque, incluso en las victorias, después de cuatro o cinco días tienes que estar presente. Todo vuelve a empezar", reflexionaba el italiano.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en Wimbledon / ATP Tour

Además, el actual número uno celebró el buen momento que atraviesa el tenis italiano. El líder del ranking elogió los resultados obtenidos por varios de sus compatriotas en los últimos meses, destacando a Flavio Cobolli y a Musetti, asegurando que su progresión beneficiará al país.

Con el visto bueno de los médicos, una preparación completa y la confianza intacta, Sinner inicia su camino en Wimbledon dispuesto a dejar atrás las dudas físicas y volver a luchar por uno de los títulos más prestigiosos del calendario.