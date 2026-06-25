Sinner se libra de su peor enemigo para Wimbledon

Jannik Sinner está totalmente listo y recuperado para afrontar su defensa de la corona de Wimbledon. El tenista italiano se entrena sobre la hierba londinense desde ya hace días e incluso ha jugado con éxito partidos de exhibición que demuestran que su nivel sigue siendo el de siempre.

Las dudas sobre el número uno llegaron tras el batacazo en Roland Garros, donde sucumbió de manera inexplicable ante Cerúndolo afectado por un golpe de calor que volvió a reabrir las dudas sobre su capacidad de competir contra las altas temperaturas.

Jannik Sinner, durante el partido ante Juanma Cerúndolo en Roland Garros / Europa Press/Contacto/Matthieu M

De hecho, tras su paso por París, Sinner se sometió a varios exámenes médicos en Italia para buscar si había algún problema más allá de lo sufrido. Los resultados no dieron ningún motivo para alarmarse y el líder del tenis se puso ya hace unos días manos a la obra en busca de reeditar el título.

Pese a ello, es bien sabido que las altas temperaturas son el mayor enemigo para el italiano, algo que ahora no se presume como un problema para afrontar el torneo en Wimbledon.

Pese a que en esta semana previa el calor está arremetiendo con fuerza, las temperaturas apuntan a caer a partir del lunes, día en el que debutará Sinner siguiendo la tradición del campeón en el All England Club.

Wimbledon (United Kingdom), 13/07/2025.- Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. (Tenis, Italia, España, Reino Unido) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. wimbledon. final. accion / TOLGA AKMEN / EFE

Los termómetros no subes más allá de los 24 grados durante la semana inicial, marcando una temperatura ideal para que Sinner vuelva a ser el gran dominador del tenis, como ya sucedió el pasado año en Wimbledon.

Número uno mundial y gran favorito, Jannik Sinner tiene la mejor de las noticias posibles para sus intereses en la previa de un Wimbledon que tendrá todas las miradas puestas en él, con la gran presión de ser nuevamente el único y gran favorito para el título.