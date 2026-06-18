¿Por qué lleva Sinner un sensor en el brazo? La novedosa herramienta del italiano para preparar Wimbledon

Jannik Sinner ya prepara el torneo de Wimbledon. El italiano saltará de un Grand Slam a otro sin disputar ningún partido oficial de por medio. Una decisión que nunca había tomado, pero que tiene que ver con su desgaste físico en la gira de tierra batida, además de las varias pruebas médicas a las que se ha sometido en Italia para asegurarse de que su cuerpo está en buenas condiciones.

El golpe de calor que sufrió en Roland Garros no ha pasado ni mucho menos inadvertido por el jugador ni su equipo. Es un tema que preocupa al italiano y ya está trabajando para evitarlo o reducir al mínimo las posibilidades de que vuelva a suceder. Una de las decisiones que ha tomado al respecto es incorporar una tecnología que ha lucido en los últimos entrenamientos.

Dicho aparato se trata de un sensor de monitorización continua de glucosa (CGM), para medir la glucosa. Algo que no tiene tanto que ver con un posible problema físico, sino con la búsqueda de datos que le ayudan a mejorar su rendimiento en pista. Es un hecho que Jannik Sinner es un jugador vulnerable en condiciones extremas, y probablemente sea el mayor hándicap de su juego.

El aparato no mide directamente la glucosa que hay en sangre. Se centra más en la situada en el líquido intersticial, debajo de la piel, permitiendo observar las tendencias a lo largo del día. En este caso, no tiene el mismo objetivo que el de una persona con diabetes, como es el caso de Alexander Zverev, que incluso tiene que inyectarse insulina durante los partidos.

Jannik Sinner, durante el partido ante Juanma Cerúndolo en Roland Garros / Europa Press/Contacto/Matthieu M

El colapso en Roland Garros no es el primero que sufre durante su carrera. De hecho, el año pasado acumuló dos episodios similares: uno en el Open de Australia y otro en el Masters 1000 de Shanghái. El primero lo pudo sacar adelante, a pesar de los brutales temblores que padecía en los descansos, mientras que en territorio asiático se vio obligado a retirarse por unos calambres que le impedían moverse.

Objetivo: ganar de nuevo Wimbledon

De momento, Sinner no ha viajado a tierras británicas para probarse sobre la superficie de hierba. Sigue ejercitándose en pista dura, cerca de su residencia habitual, para evitar posibles lesiones y preparar la velocidad de bola que ya le otorga el cemento. El otro día se dejó ver con Holger Rune, al que le queda poco para volver al circuito después de una dura lesión en el tendón de Aquiles.

Sinner defiende título en Wimbledon y deberá lograr un mejor resultado que en Roland Garros si no quiere perder muchos puntos. La derrota en segunda ronda en París le impidió ampliar su ventaja con Carlos Alcaraz, que se ha visto obligado a renunciar a la gira de hierba por una lesión en la muñeca derecha. Ahora, con todas las tecnologías a su mano, busca la perfección física para volver a tocar la cima.