De 89 a 24 euros: Amazon liquida los auriculares inalámbricos más cómodos, ligeros y favoritos de los runners

En Amazon, las rebajas nunca paran. Tras las Fiestas de Ofertas de Primavera, llegan nuevos descuentos que no puedes dejar pasar. Pocos, pero impactantes, con rebajas de hasta 74 % en productos seleccionados.

Descúbrelos antes de que desaparezcan y aprovecha la oportunidad de llevarte alguno de estos productos al mejor precio.

Cómo conseguir un precio aún más bajo: lo mejor de las ofertas diarias de Amazon ¿Sabías que se podía potenciar aún más el porcentaje de descuento que tienen algunos productos? Para ello, tan solo tienes que darte de alta al servicio Prime de Amazon. El primer mes es gratis, y con esa suscripción podrás disfrutar de envíos más rápidos y gratuitos. ¿Lo mejor? Tendrás acceso a Prime Video. Todo ventajas.

Si buscas un buen vino, este tinto de Jean Leon 3055 es fantástico por 13 euros

Aunque, con sinceridad, nuestra recomendación es haceros con un pack de dos botellas que es una opción supereconómica.

Con un 42 % de descuento y unos 10 euros, la aspiradora de mano 4 en 1

¿Tienes el interior del coche lleno de polvo o migas en las alfombrillas? ¿Hay zonas de la casa difíciles de acceder con el aspirador, llenas de pelusas, y no sabes cómo limpiarlas? Entonces, te encantará saber que ahora mismo puedes hacerte con este aspirador de mano 4 en 1 por unos 10 euros.

¿Por qué es una buena oferta? Más allá de su tamaño supercompacto y su peso ligero, que facilitan su uso, este modelo cuenta con cuatro boquillas diferentes y es perfecto para limpiar las superficies más difíciles. Además, como destacan los usuarios, es muy silencioso y resistente.

¿Un plus? Si tienes mascotas, una pasada rápida te ayudará a decir adiós a los pelos.

Hacerse con una camiseta básica por 4 euros sí es posible

Con más de 20.000 valoraciones sobresalientes y disponibles en varios colores y formatos de pack, estas camisetas básicas destacan por su precio de ganga. Eso sí, no te dejes engañar por el término “básicas”: en realidad, son prendas perfectas para combinar y llevar en cualquier ocasión. Representan, en esencia, la versatilidad.

De 130 a 79 euros: el extensor de WiFi para una conexión perfecta

Si teletrabajas a menudo, es posible que notes que el wifi va más lento de lo normal o que los archivos no cargan bien. Pues bien, esto dejará de pasarte con este dispositivo de TP-Link, que ofrece una conexión más estable y eficiente.

Por menos de 10 euros, tres botes de Fairy para quitar de un pasada la grasa más incrustada

¿Quién no ha oído hablar de este increíble lanzamiento? Fairy ha conseguido desarrollar un producto que evita que tengas que estar frotando una y otra vez los utensilios de cocina para eliminar la grasa incrustada.

Para usarlo, solo tienes que pulverizar el spray y limpiar sin necesidad de agua hasta el aclarado, incluso en las manchas más difíciles. Y ahora, por menos de 10 euros, puedes hacerte con tres botes que, como hemos comprobado, duran muchísimo.

De 130 a 56 euros: el secador iónico para una melena libre de frizz

Si buscas que tu melena luzca sana, brillante y muy suave después de usar el secador, esta opción, de lo más económica, es perfecta para ti. Al igual que el famoso Dyson, seca todo tipo de cabello de forma muy eficaz y cuenta con distintas temperaturas y boquillas que se adaptan a tus necesidades.

Rebajado a 99 euros (antes 380) el robot aspirador Lefant más buscado y solicitado

Rozando el 75 % de descuento, que le permite alcanzar su precio mínimo histórico, encontramos este robot aspirador y fregasuelos de Lefant.

El mismo que, gracias a la tecnología mejorada de navegación láser y tecnología de evitación de obstáculos, ofrece una limpieza óptima. Esto es posible porque su trazado rápido y preciso asegura cobertura total, adaptándose a tu espacio para resultados perfectos, más rápidos y efectivos.

Y es que cuando con un diseño 4 en 1 que no solo aspira sino también friega pisos mojados, eliminando eficazmente hasta las manchas más difíciles, dejando tus pisos como nuevos.

De 70 a 41 euros: aprovecha para conseguir por tiempo limitado las zapatillas adidas más solicitadas

Consigue las zapatillas adidas más codiciadas están ahora a un precio irresistible. Hablamos del modelo Court 3.0, el favorito de más de 11.000 usuarios, quienes le han dado una calificación sobresaliente.

¿Por qué? Por su comodidad excepcional, su diseño versátil que combina con todo y una amortiguación tan increíble que se adapta a cualquier ocasión. ¡No dejes pasar esta oportunidad de llevarte las tuyas!

Con un 44 % de descuento, el cuchillo de cocina digno del mejor chef

No es la primera vez que destacamos uno de estos cuchillos de cocina, pero ¿cómo no hacerlo? Sobre todo, si está de oferta… Y es que pocas veces se puede encontrar por unos 60 euros un cuchillo apto para todo tipo de alimentos.

A diferencia del clásico juego de cuchillos que todos tenemos en casa, este resulta muy versátil gracias a su material principal: acero japonés de Damasco. Se caracteriza por su alta dureza, su resistencia a la corrosión y al desgaste. Además, su hoja se adapta al tipo de alimento, lo que permite lograr un corte limpio y preciso.

Set de brocas y puntas de atornillar de 103 unidades de Bosch

Si estás tanteando realizar alguna reforma en casa... déjanos decirte que es tu oportunidad para hacerte con este set de brocas para metal con recubrimiento de nitruro de titanio se caracterizan por una larga vida útil y una elevada resistencia. Las mismas que permiten perforar de forma rápida y limpia en los metales más diversos, plexiglás y plásticos duros.

Por menos de 15 euros, el soporte para disponer el móvil en el salpicadero

Con más de 16.000 valoraciones positivas y a mitad de precio, este soporte es perfecto para colocar en el salpicadero del coche. También puede fijarse en el parabrisas: es supersencillo de instalar, no deja marcas y no se mueve en absoluto, ni siquiera en carreteras llenas de baches, gracias al ajuste de su ventosa.

Se adapta a todo tipo de móviles y, gracias al diseño de su mecanismo, puedes ponerlo o quitarlo con una sola mano, algo especialmente útil si recibes una llamada.

Por 64 (antes 115 euros) la cafetera De'Longhi Dolce Gusto con tres packs cápsulas de café

Preparar café de calidad en casa nunca ha sido tan sencillo. Con esta máquina de cápsulas, basta pulsar un botón para disfrutar de una bebida intensa, con cápsulas que conservan perfectamente el sabor y aroma del café.

Su diseño compacto se adapta a cualquier rincón de la cocina, mientras que la bomba de 15 bares garantiza una extracción óptima en cada taza. Además, incluye función ECO, que apaga la máquina tras un minuto de inactividad, ofreciendo comodidad, eficiencia y un café siempre delicioso, listo para cualquier momento del día.

Por menos de 20 euros, las cápsulas de Fairy Platinum para una vajilla reluciente

¿Cómo te quedarías si te dijésemos que por unos 15 céntimos puedes disfrutar de una vajilla nueva? Sin palabras, ¿verdad? Pues esa es la sensación que tendrás cada vez que saques de tu lavavajillas tus platos y vasos de siempre; se verán como nuevos.

Y es que las cápsulas de Fairy son capaces de eliminar incluso la suciedad y la grasa más incrustada a la primera. Además, se disuelven muy rápido; no tendrás que preocuparte de posibles manchas.

De 89 a 23 euros: los auriculares inalámbricos todoterreno

Un básico en cualquier mochila o bolso: estos cascos, además de ofrecer una escucha óptima gracias a su calidad de sonido, apenas ocupan espacio y son muy cómodos de llevar.

¿Un plus? Su batería ofrece hasta 8 horas de reproducción ininterrumpida.

A casi mitad de precio, la cámara de seguridad Blink Mini a menos de 25 euros

Para un plus de seguridad en tu hogar o para vigilar a tu mascota, esta cámara de seguridad inteligente es perfecta. Con detección de movimiento y audio bidireccional, es muy fácil de conectar y configurar. Además, te envía alertas a tu teléfono según tus preferencias e, incluso, te permite ver, escuchar y hablar con las mascotas o quién esté en ese momento en casa.

Por solo 27 euros (antes 50): pisa el motor con el F1 25 de la PS5

Si más allá de seguir y disfrutar de la victoria de Andrea Kimi Antonelli en última carrera de F1 (gracias al plan motor de DAZN), buscas experimentar ese plus de adrenalina, pero de un modo más austero o el salón de tu casa... siempre puedes hacerte con este juego pensado la playstation 5 que te permitirá probar esos mismos circuitos y curvas.

Por 6 euros, Danish Endurance te invita a renovar sus calzoncillos

Disponibles en packs de 3 y 10 unidades, Danish Endurance parece haber iniciado una liquidación, ofreciendo sus calzoncillos tipo bóxer a un precio muy tentador. Estos no han dejado de recibir elogios por su ajuste y sus materiales supersuaves, que evitan cualquier tipo de irritación.

¿Lo mejor? Son muy resistentes, por lo que no tendrás que renovar tus calzoncillos en mucho tiempo.