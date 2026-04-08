Si Movistar Plus+ no funciona en tu tele, este dispositivo de 26 euros lo soluciona y está en su precio mínimo

Hace unos días, Movistar Plus+ acaparaba titulares al anunciar una oferta difícil de ignorar: durante un tiempo limitado, y sin importar cuál fuera tu operador, podías suscribirte y acceder a todo su catálogo de forma completamente gratuita. Una propuesta tentadora, casi inmediata, en la que bastaba con introducir un correo electrónico para empezar a ver.

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. Algunos usuarios, tanto nuevos como antiguos, se han encontrado con un pequeño gran inconveniente: su televisor no es compatible con la aplicación de la plataforma. Y ahí es donde surge la duda.

Antes de que te plantees cancelar la suscripción o te lances, sin pensarlo demasiado, a la compra de un nuevo televisor, conviene hacer una pausa. Existe una alternativa -llamémosla opción C- mucho más asequible, práctica y, sobre todo, suficiente para que no te pierdas ese final que llevas días esperando.

Por qué tu televisor ha dejado de ser compatible con Movistar Plus+ (y cómo solucionarlo)

Tal y como ya advertía la propia Movistar Plus+ y recogía la OCU, algunos televisores han dejado (o están a punto de dejar) de ser compatibles con la aplicación de la plataforma.

¿El motivo? No es otro que la falta de soporte técnico: los modelos más antiguos ya no admiten las tecnologías necesarias para recibir nuevas actualizaciones. Una realidad cada vez más frecuente en un ecosistema en constante evolución.

Y, por si quedaba alguna duda, no es un caso aislado. Este mismo escenario se repite en otras plataformas como: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV+.

Ahora bien, antes de que entres en modo búsqueda y empieces a comparar televisores nuevos conviene detenerse un segundo. Porque la solución más lógica no siempre es la más evidente… ni la más cara.

Amazon Fire TV Stick: la solución perfecta para ver tus plataformas sin importar el año de tu televisión

Existe una alternativa sencilla, accesible y, sobre todo, mucho más económica. Una de esas compras que resuelven el problema sin complicaciones y que, además, ahora mismo cuenta con un 40 % de descuento, alcanzando su precio mínimo. Sí, hablamos del Amazon Fire TV Stick.

En concreto, este dispositivo permite disfrutar de contenido en streaming en calidad Full HD de forma sencilla, casi intuitiva. Basta con tener una suscripción activa a plataformas. No importa si es Netflix, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ o Apple TV+; funciona con todas.

En cuanto a cómo funciona, la verdad es que resulta muy sencillo: solo tienes que conectarlo al puerto HDMI de cualquier televisor para acceder, al instante, a tus aplicaciones de entretenimiento. Sin configuraciones complejas ni pasos innecesarios, todo está pensado para que ver tu serie favorita vuelva a ser lo más fácil del día.

Y hay algo más. Porque, más allá de evitar la compra de n televisor nuevo, este pequeño dispositivo tiene una ventaja añadida: su portabilidad. Cabe en cualquier bolso o maleta, lo que lo convierte en el compañero perfecto para escapadas y viajes. No importa la ocasión; seguirás teniendo tus plataformas contigo, estés donde estés.

Si prefieres comprar una televisión, he aquí estas opciones aprobadas por la plataforma de streaming

Movistar Plus + ha querido compartir algunas propuestas de televisión o dispositivos compatibles con esta actualización de la plataforma.

Aunque existen versiones disponibles desde 2018, la recomendación que os lanzamos desde ESNCIAL es apostar por un modelo de última generación. Sí, implica una inversión algo mayor, pero también es la forma más sensata de anticiparse al futuro.

Optar por una versión más reciente no solo garantiza un mejor rendimiento, sino que reduce considerablemente las probabilidades de volver a encontrarte con el mismo problema: la incompatibilidad tras nuevas actualizaciones. En otras palabras, una pequeña decisión ahora que puede alargar, y mucho, la vida útil de tu televisor.

Una Smart TV de LG para vivir con suma calidad y nitidez tus contenidos

En concreto, este modelo evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT.

Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados: reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico

O si prefieres la opción de Samsung

Por ejemplo, destacamos el monitor Samsung Odyssey G8 que está diseñado para disfrutar de gráficos de alta calidad. Asimismo, su frecuencia de actualización aseguran un visionado fluido y sin interrupciones. Asimismo, las funciones Smart del monitor, permite una fácil integración con dispositivos móviles y otros servicios. Su diseño ergonómico permite ajustes de altura e inclinación, y está equipado con un sistema de altavoces.

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