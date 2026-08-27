La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el consumo óptimo de proteína es hasta 0,8 gramos/kilo. Los deportistas de alto rendimiento, sin embargo, pueden aumentar la ingesta hasta 1,2-1,5 gramos/kilo. Aunque los expertos advierten que la mayor parte debe provenir de alimentos, se puede recurrir a los suplementos proteicos para llegar a la cantidad diaria recomendada.

Este tipo de complementos nutricionales no son un riesgo para la salud. No obstante, antes de comprar cualquier tipo de proteína en polvo (que deben estar homologados y hayan pasado los controles de calidad), hay que tener en cuenta el estado de salud de la persona y, sobre todo, de la intensidad de ejercicio físico que realizamos diariamente.

¿Qué alimentos son ricos en proteínas?

Pollo . Es un alimento alto en proteína. Por ejemplo, una pechuga de pollo aporta unos 20 gramos de proteína.

. Es un alimento alto en proteína. Por ejemplo, una pechuga de pollo aporta unos 20 gramos de proteína. Pescado . La cantidad de proteína varía según la especie. El atún es uno de los alimentos más consumidos por los deportistas por su nivel proteico: 100 gramos aportan 20 gramos de proteína.

. La cantidad de proteína varía según la especie. El atún es uno de los alimentos más consumidos por los deportistas por su nivel proteico: 100 gramos aportan 20 gramos de proteína. Huevo . 6 gramos de proteína por cada huevo.

. 6 gramos de proteína por cada huevo. Avena . El contenido de proteína es mayor en comparación con otros cereales como el maíz o el trigo. Cada 30 gramos, 3,94 gramos de proteína.

. El contenido de proteína es mayor en comparación con otros cereales como el maíz o el trigo. Cada 30 gramos, 3,94 gramos de proteína. Legumbres. Otro alimento rico en proteínas, con una medida de 7,5-9 gramos por cada porción.

Según uno de los últimos estudios sobre esta materia, elaborado por la Universidad de Granada, revela que más de la mitad de las personas que acuden a los gimnasios consumen suplementos de proteína. Un 30 por ciento, no obstante, se decanta por las proteínas en polvo. Y en SPORT hemos encontrado una de las mejores, con más de 60.000 valoraciones en Amazon y un precio imbatible (41,84€/kilo).

Hablamos de una proteína de suero de absorción rápida, que ayuda a la creación y recuperación muscular. Contiene aminoáxidos ramificados BCCAS y glutamina naturales. Destaca por ser un producto con bajo contenido en azúcar y grasa. Está disponible en varios sabores, desde chocolate, fresa, plátano e incluso crema de cacahuetes, y en tamaños (450 gramos o 900 gramos).

Los compradores que la han probado dicen de esta proteína en polvo que tiene buena relación calidad-precio. "Es uno de los mejores sabores que he probado en proteína. Además de que es alto en proteínas, un placer beberlo, no como con otros que sufres para tomarlo", explica un usuario.

"Llevo tiempo usando este batido. Me gusta mucho su sabor de doble chocolate, normalmente me saben a químicos pero este está bueno", resalta otro internauta. Y es que, es uno de las proteínas para deportistas más vendidas en Amazon con una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas.

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