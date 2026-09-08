Champions League hoy: puedes ver el Real Madrid-Inter por 9,99 euros con Movistar Plus

La Champions League vuelve este martes 8 de septiembre con uno de los grandes partidos de la primera jornada: el Real Madrid-Inter. El encuentro se disputa a las 21:00 horas y se puede ver en Movistar Plus, que permite acceder a este partidazo con una suscripción desde 9,99 euros al mes.

Real Madrid-Inter, el partidazo de Champions League que puedes ver por 9,99 euros

Real Madrid-Inter, el partidazo de Champions que puedes ver por 9,99 euros / Cortesía Movistar Plus

El Real Madrid se estrena en la Champions League 2026/27 recibiendo al Inter en el Santiago Bernabéu. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de este martes 8 de septiembre y es uno de los grandes atractivos de la primera jornada de la competición.

El porqué es sencillo: este partido no solo enfrenta a dos históricos del fútbol europeo, sino que supone el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu para medirse precisamente al equipo con el que conquistó la Champions en 2010. Un estreno de máxima exigencia que, además, puede empezar a marcar el camino de ambos equipos en la nueva fase liga.

Y lo mejor es que quienes quieran disfrutar de este encuentro pueden hacerlo con Movistar Plus por 9,99 euros al mes, sin necesidad de contratar un paquete completo de fútbol.

Dónde ver el partido de Champions League, Real Madrid-Inter

El partido se puede seguir a través de Movistar Plus. Y no, por si te lo estás preguntando, no es necesario ser cliente de la compañía para contratarla, ya que el servicio se puede utilizar independientemente del operador de Internet que tenga el usuario.

Dónde ver el partido de Champions League, Real Madrid-Inter / Cortesía

La suscripción cuesta 9,99 euros al mes, impuestos incluidos, y no tiene permanencia. Además, permite disfrutar de dos reproducciones simultáneas y acceder al contenido desde la aplicación de Movistar Plus.

Por tanto, para quienes buscan una forma económica de ver el Real Madrid-Inter, basta con contratar el Plan Libre de Movistar Plus por 9,99 euros al mes.

¿Qué incluye la suscripción de Movistar Plus de 9,99 euros?

El atractivo de esta tarifa es que no se limita al Real Madrid-Inter. El Plan Libre: Cine, Series y Deportes reúne una selección de contenidos deportivos y de entretenimiento por 9,99 euros al mes.

En el apartado deportivo destaca el mejor partido de cada jornada de Champions League, por lo que la suscripción permite seguir otros grandes encuentros de la competición a lo largo de la temporada.

Además, Movistar Plus ofrece con este plan otros contenidos de fútbol, deporte, cine, series y programas propios, por lo que los 9,99 euros mensuales permiten acceder a mucho más contenido que el partido de esta noche

El Real Madrid-Inter puedes verlo esta noche, 8 de septiembre, por 9,99 euros

El Real Madrid-Inter será uno de los grandes partidos del estreno de la Champions League 2026/27. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de este martes 8 de septiembre y podrá seguirse en Movistar Plus.

El Real Madrid-Inter puedes verlo esta noche, 8 de septiembre, por 9,99 euros / Cortesía Movistar

Más allá de este encuentro, este martes 8 de septiembre, también jugará en esta primera jornada:

Oporto - Manchester City a las 21:00 h

Borussia Dortmund - Villareal a las 21:00 h

Asimismo, miércoles 9 de septiembre, disputarán el partido de la Champions League en esta primera jornada:

Barcelona - Feyenoord a las 18:38 horas

Nápoles - Arsenal a las 20:53 horas

PSG - S. Bratislava a las 20:53 horas

Liverpool - Atlético de Madrid a las 20:53 h

Y, por último, el jueves 10 de septiembre de 2026

Fenerbahçe - Roma (18:45)

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (18:45)

Como - Leipzig

Bayern München - Bodø/Glimt

Manchester United - Sabah

Slavia Praha - Lens

Para quienes quieran disfrutar del partido sin contratar un paquete completo de fútbol, el Plan Libre de Movistar Plus cuesta 9,99 euros al mes e incluye, además del partidazo de Champions, una selección de fútbol, otros deportes, cine, series y programas.

Y ese es justamente el por qué Movistar Plus es una perfecta alternativa para ver el Real Madrid-Inter y seguir disfrutando de otros contenidos deportivos durante el resto del mes.

Una opción para ver fútbol sin contratar fibra con Movistar

Una de las principales ventajas del Plan Libre es que no obliga a contratar fibra ni móvil con Movistar. Se trata de una suscripción de streaming que se puede contratar de forma independiente.

De esta forma, cualquier usuario puede acceder a Movistar Plus aunque tenga contratada su conexión a Internet con otra compañía. Además, no existe permanencia, por lo que la suscripción se puede cancelar cuando se quiera.

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