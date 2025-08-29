Xabi: “Nos motiva tener un grupo exigente en la Champions”

Xabi Alonso da por cerrada “la última fase de la preparación” ante el Mallorca, y añade que “tiene pinta” que no habrá movimientos en la plantilla tras anunciar que “Ceballos se queda”. Asegura que les “motiva” el grupo que les ha caído en suerte en la Champions, aunque no tanto el viaje a Kazajistán. Destaca “el impacto” que tuvo Vinícius como suplente en Oviedo, y destaca la aportación “importante” de Huijsen al juego. También quitó importancia a la poca presencia de madridistas en la selección: “Va por épocas”.

“Ante el Mallorca, acabamos la última fase preparación. Hemos ido creciendo y buscamos que nuestro juego guste a la gente y también que nos gustemos”, apunta, y quita importancia al episodio que volvió a vivir Vinícius en Oviedo: “Lo que esperemos es que haya ambientes competitivos como vivimos allí y que respondamos a las circunstancias. Pero siempre se pueden vivir episodios desagradables en el campo. Las actitudes racistas son cosa de las autoridades competentes”.

La Champions y Ceballos

“El grupo que nos ha tocado en la Champions es exigente, pero molitiva tanto en los partidos que jugaremos en casa como fuera”, empieza diciendo, para analizar el viaje a Kazajistán: “Es un desplazamiento especial. A ver cómo lo encajamos, de dónde venimos y a dónde vamos antes de viajar. Sí, es especial, tendremos que hacer una logística lo mejor posible”.

“Hablé con Dani y su situación se ha resuelto con que se queda. No cambia, es uno más de la plantilla. Estoy contento”, adelanta el tolosarra sobre la decisión tomada por Ceballos, pero no se pilla los dedos del todo: “Parece una decisión definitiva. Sigue teniendo el mismo papel que iba a tener, no cambia mi visión respeto a él. ¿Minutos? Ni yo sé lo que va a jugar”.

Mercado, Huijsen y Vinícius

“Es probable que la plantilla esté ya cerrada, pero no quiero pillarme los dedos. Hay que estar siempre atentos. Vamos a esperar, pero tiene pinta”, explicaba. Sobre la aportación de Huijsen a la salida del balón que limita la creatividad de los centrocampistas, comentó: “Todos tienen que hacer de todo. Nos da cosas muy importantes. Aporta esa pausa para encontrar el pase medio y largo. SI queremos que la salida sea desde la última línea, perdemos centro del campo, que también tiene que participar. Es un fichaje muy importante y estratégico para el club”.

A vueltas con la suplencia de Vinicius, dijo: “Estoy muy contento. Tuvo impacto saliendo desde el banquillo. Quiero que haga una buena temporada, es importante por lo que ha hecho y queremos que siga haciéndolo. Será fundamental”. No ve que esa decisión de que sus compañeros le vean en el banquillo tenga un impacto negativo para el vestuario: “Son 25 jugadores y lo fundamental es el sentimiento de equipo, que todos piensen que están ahí para aportar. Creerlo realmente es fundamental para que haya cohesión y espíritu de equipo. Todos son importantes”.

Jugadores y selección

De sus jugadores dijo que Valverde “es fundamental en el día a día, por su liderazgo y por cómo inspira a su alrededor”, además de que “se puede adaptar a cualquier tipo de juego”. Está “deseando” que vuelva Camavinga, al que todavía no ha podido entrenar: “Tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno. Tiene calidad para que encaje en lo que queremos hacer. Además, es muy querido en el vestuario. Genera mucha cohesión y eso es importante”.

Aseguró que la titularidad de Rodrygo en Oviedo “fue muy importante para él para entrar en la dinámica del equipo”, y demostró que “jugando de extremo izquierdo sabe asociarse y da continuidad al juego". Destacó el papel del canterano Thiago, porque “es dinámico, enérgico” y les está ayudando con las bajas de Bellingham y Camavinga. Por último, habló de tener solo dos madridistas en la selección: “Va por épocas. Tengo total respeto a Luis, y ojalá podamos aportar en el futuro más jugadores”.