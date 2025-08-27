Camavinga, el ‘refuerzo’ que puede dar oxígeno a Xabi Alonso

Xabi Alonso quiere un centrocampista creativo. Es la única pieza que le queda para completar su primer proyecto como entrenador del Real Madrid, pero parece que ese jugador 'perfil Modric' o 'perfil Kroos' no llegará este verano.

Han sonado muchos nombres: Adam Wharton, Enzo Fernández, Alexis McAllister... pero todos son demasiado caros para los intereses blancos. Por tanto, a pesar de no ser para nada ese tipo de jugador, la vuelta de Eduardo Camavinga será un balón de oxígeno para el tolosarra en el centro del campo y ya se lo ha podido ver haciendo trabajo individual en los entrenamientos del conjunto merengue.

El francés cayó lesionado en un entrenamiento el pasado 10 de agosto y se hizo un esquince en el tobillo derecho, algo que no le ha permitido estar en este inicio de temporada y que sumado a la baja de Bellingham tras su operación, ha mermado mucho los jugadores disponibles para Xabi en esa demarcación.

Tanto ante Osasuna, como ante el Oviedo, Xabi Alonso salió con el mismo centro del campo: Tchouameni, Valverde y Arda Güler. Parece muy difícil que algún futbolista pueda quitarle el sitio a estos tres, pero ahora mismo el único disponible del primer equipo para darles descanso es Dani Ceballos... que está más cerca de salir que de quedarse.

Por eso la recuperación del francés será muy importante para el tolosarra. Recuperar efectivos para poder rotar a sus titulares y para tener más efectivos en esa posición. Si sale Ceballos, que acaba de parar su salida al Marsella para esperar al Betis, el encargado de ocupar esa posición seria Thiago Pitarch. El centrocampista es una de las grandes esperanzas de la Fábrica y Xabi Alonso tiene su nombre muy en cuenta.

Castigado por las lesiones

Eduardo Camavinga ha tenido muchos problemas de lesiones en las últimas temporadas, pero la gran mayoría concentrados en el curso 2024/25. En total, el francés se perdió hasta 35 encuentros por varios problemas musculares en el muslo y en la rodilla. Más de 160 días en el dique seco que crearon un gran problema a Ancelotti.

Camavinga, durante el partido de Champions contra el Liverpool de la pasada temporada en el que cayó lesionado. / AP / JON SUPER

Esta temporada debe ser clave para Camavinga que ya ha visto como se está quedando sin sitio en el once. La aparición estelar de Güler y el gran nivel final de Tchouameni la temporada pasada le han cerrado las puertas.

Su vuelta está cada vez más cerca y eso alegra a un Xabi Alonso que pide a gritos un refuerzo en el centro del campo.