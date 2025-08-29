LaLiga denuncia cánticos en contra de Vinicius y Mbappé en Oviedo

LaLiga ha denunciado los cánticos racistas dirigidos a Vinicius Jr en el Carlos Tartiere durante el Real Oviedo – Real Madrid, un encuentro que debía ser una fiesta para la afición local tras 25 años de ausencia en Primera División.

Las cámaras de El Día Después de Movistar captaron los sonidos de mono que un grupo reducido de aficionados lanzó primero contra Mbappé, tras marcar el 0-1, y más tarde contra Vinicius en el momento de su entrada al campo en el minuto 62.

Así lo ha recogido LaLiga en su informe:

"1. En el minuto 37 de partido, tras la consecución del primer gol del Real Madrid CF, un grupo de aficionados locales, ubicados en lateral del campo, donde los jugadores visitantes se encontraban celebrando abrazados, profirieron la onomatopeya del mono, “uh, uh, uh”, sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión.

2. En el minuto 63 de partido, cuando el jugador del Real Madrid CF Vinicius Jr. accedía al terreno de juego, un grupo de aficionados locales volvieron a proferir la onomatopeya del mono, “uh, uh, uh”, sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión.

Ambas circunstancias fueron recogidas por las cámaras del programa de Movistar+ “El Día Después”, difundiéndose los cortes en el programa emitido el lunes 25/08/2025".

Vinicius Junior celebra su gol ante el Oviedo en el Carlos Tartiere / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El brasileño, una vez más en el centro de la polémica por episodios de racismo en los estadios españoles, no escondió su indignación. Tras asistir a Mbappé en el segundo tanto, se encaró con la grada, señalándola con el dedo, y fue el propio delantero francés quien intentó calmarle tapándole la boca para evitar que las cámaras recogieran sus palabras. Minutos después, tras marcar su gol, Vinicius respondió con un gesto desafiante llevándose la mano a la oreja.

El Real Oviedo, a través de su presidente Martín Peláez, quiso desmarcarse de inmediato de los hechos y anunció una investigación interna junto a la Policía para identificar a los autores: “Esta institución está en contra de cualquier acto de racismo. Si encontramos evidencias, lo vamos a castigar porque no lo podemos tolerar”, afirmó. Peláez subrayó que el comportamiento de la afición azul en las últimas temporadas ha sido “espectacular” y pidió que la imagen del club y del Carlos Tartiere no quede manchada por “unos pocos”.