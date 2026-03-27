Enorme cabreo en el Barça por la lesión de Raphinha con Brasil

Incomprensión total. Malestar. Un partido amistoso, a las puertas del tramo decisivo de la temporada, de jugarse absolutamente todo. En Estados Unidos. A miles de kilómetros de distancia. Sin nada oficial en juego.

En el FC Barcelona ha sentado fatal la lesión de Raphinha. El delantero azulgrana fue titular con la cinco veces campeona del mundo junto a Vinicius en el duelo ante Francia disputado en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos). La primera parte terminó sin muchas noticias sobre el terreno de juego y el solitario gol de Kylian Mbappé dominaba en el electrónico. Raphinha fue el único cambio de Ancelotti en el descanso y, según informó la misma selección brasileña tras el choque: "El extremo fue sustituido en el descanso tras notar unos dolores musculares en el muslo derecho".

Mala sensación de inicio

Las primeras sensaciones no fueron buenas. El jugador no tenía buen 'feeling' con ese bíceps femoral y el intercambio entre los servicios médicos de la selección y el Barça así lo atestiguaba a falta de pruebas oficiales.

En las altas esferas de la entidad catalana ha caído como una patada esta noticia con Raphinha. Tras una temporada en la que ya había sufrido varios percances musculares, este viaje maratoniano, con acumulación de 'jet lag', para una 'tournée' de partidos amistosos y encima jugando como titular es muy difícil de entender, al tratarse de un partido amistoso.

Raphinha, se marchó con molestias del amistoso de Brasil / Agencias

Raphinha es un futbolista importantísimo, una de las almas del Barça de Flick. No le ven ningún sentido a exponer a los futbolistas a un desplazamiento y a un 'tute' de este calibre en el contexto actual. A falta de dos meses para que termine la temporada de clubes y dos y medio para el Mundial.

Flick, también muy disgustado

También Hansi Flick ha encajado este golpe con un cabreo morrocotudo. Ya andaba con la mosca tras la oreja en los últimos parones el alemán y esto ya es la gota que colma el vaso.

Carlo Ancelotti, sobre la lesión de Raphinha con Brasil: "Le molestó un poco el músculo" / EFE

Si el brasileño está fuera más de 28 días, el Barça cobrará la pertinente indemnización de la FIFA, pero esto ahora mismo sería un consuelo muy menor ante la relevancia del futbolista y todo lo que está en juego a nivel de competición.