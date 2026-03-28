Preocupación y tensión por Vinicius: No entrena con Brasil y el Madrid teme una posible lesión

Alarmas encendidas por Vinicius Jr. El futbolista brasileño no se ha entrenado con el resto de sus compañeros de selección este viernes y es seria duda para el encuentro ante Croacia del próximo miércoles.

Según explicó Globoesporte, el atacante terminó con dolor en el muslo el partido ante Francia. A pesar de todo, las pruebas descartaron una posible lesión. Este viernes, Vinicius fue visto en el centro de entrenamiento de Orlando con calzado deportivo y medios brasileños apuntan que trabajó en el gimnasio y posteriormente recibió tratamiento.

Vinicius Junior durante el amistoso entre la selección de Brasil y Francia en Foxborough / EFE/EPA/ADAM RICHINS

Se trata de una medida tomada por precaución y, siempre según el medio citado, la CBF confía en que esté disponible para el encuentro amistoso ante Croacia. Una situación que empieza a generar preocupación y tensión en el Real Madrid y la afición del equipo blanco.

Viendo la situación del futbolista, cargarle con un partido más, aunque sea de carácter intrascendente, supone aumentar considerablemente el riesgo de lesión. Todavía está muy reciente lo sucedido con Raphinha, que se lesionó en el amistoso ante Francia provocando un enfado considerable en el Barça por cómo se gestionó su caso.

Raphinha, en el partido de Brasil contra Francia / Europa Press

Las miradas se fijan ahora en Vinicius y en las decisiones que tome Ancelotti con él. No hay que olvidar que el Madrid tiene compromisos importantes las próximas semanas, incluyendo la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich. Al igual que ha ocurrido con el conjunto blaugrana y Raphinha, perder a una de sus estrellas complicaría el final de temporada del equipo madridista.

Mientras en el club del extremo confían en que no se tome ningún tipo de riesgo, la CBF espera que este domingo el jugador vuelva a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, por lo que todo hace indicar que, salvo sorpresa, estará a disposición del seleccionador para el encuentro de la madrugada del miércoles.

Por otro lado, Marquinhos, que se ausentó del último partido ante Francia, ha dado la buena noticia para la selección brasileña tras entrenarse este viernes junto al resto de sus compañeros. El central del PSG disputará el último partido de la 'canarinha' en este parón de selecciones, el último antes del tramo final de la temporada y el Mundial de este verano.