Tchouameni, el sueño imposible del Manchester United

Aurélien Tchouameni se ha ganado el respeto del madridismo pese a que tardó dos años y medio en desempeñar el papel que hacía Casemiro, al que reemplazó cuando fue traspasado al Manchester United en el verano de 2022. El Real Madrid fichó al francés como relevo por 80 millones de euros un mes antes de traspasar al brasileño por 72.

Casemiro se va

Los ‘diablos rojos’, además de preguntar al Real Madrid por su situación, llevan tiempo sondeando al jugador, pero sin éxito. La salida de Casemiro deja un hueco importante en el centro del campo, y podría decir adiós al uruguayo Manuel Ugarte. Buscan relevos y para sustituirlos manejan varios nombres, pero sueñan con el francés como figura principal.

Sin embargo, el Real Madrid trasmitió al United que no escucha ofertas por su futbolista. Además de quedarle dos años más de contrato, su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros, por lo que no saldrá salvo que el jugador lo pida. Su valor de mercado es de 70 M€, aunque si el club aceptase traspasarlo a petición del jugador, no lo vendería por menos de 120 M€.

Tchouameni se ha convertido en pieza imprescindible para el Real Madrid / Sport

En Old Trafford asumen que su fichaje no resultará nada fácil salvo que el jugador lo pida como hizo Casemiro. Los blancos inician ahora una nueva etapa a las órdenes de Mourinho, que ha trasladado al club que cuenta con el francés. A eso se suma el alto salario que percibe, 15,5 millones de euros entre salario y bonificaciones, según ‘Capology.com’.

Ampliación

Además del traspaso, debería mejorar los emolumentos que percibe y que le sitúan entre los 10 jugadores mejor pagados de la plantilla. A esto se une la intención del Real Madrid en ampliarle el contrato. Tiene firmado hasta 2028 y quiere ampliarlo hasta 2031.

Según fuentes cercanas al club, ya se han producido los primeros contactos, con la idea de mejorarle la ficha. A sus 26 años, podrían asegurarse un sitio de blanco hasta más allá de los 30. “Ojalá termine mi carrera en la cima. Siempre en la cima. Ojalá siga en el Real Madrid, el club más grande del mundo", decía antes de comenzar el Mundial para cerrar cualquier debate.