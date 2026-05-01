El United quiere repetir con Tchouameni la operación Casemiro

Casemiro finalmente pondrá punto y final a su etapa en el Manchester United tras cuatro temporadas. El brasileño llegó a Old Trafford con cinco Champions bajo el brazo de su gloriosa etapa en el Madrid y, pese al precio que se pagó a sus 30 años (70 millones), su paso por Inglaterra deja un recuerdo digno, sobre todo gracias a esta última temporada. Ahora, el Manchester, que parece haber encontrado una estabilidad definitiva con Carrick en el banquillo y jugará la Champions el año que viene, quiere seguir confeccionando una plantilla para mantener a flote un proyecto que empieza a sacar la cabeza.

El vacío de Casemiro es uno de los deberes de la dirección deportiva y para ello han apuntado a lo grande fijándose en Aurelien Tchouameni, en una operación semejante con la que convencieron a Casemiro para pasar del Bernabéu a Old Trafford. Ambos comparten perfiles similares en cuanto a la posición de mediocampista defensivo y su portento físico. De hecho, el francés llegó en verano de 2022, el mismo en que Casemiro partió hacia Inglaterra, siendo Tchouameni este "heredero moderno" para suplir al brasileño.

Casemiro celebra la victoria ante el Brentford / Europa Press/Contacto/Mark Cosgr / Europa Press

Ahora, las tornas se han cambiado y sería el United quien querría que el rejuvenecimiento del puesto fuera a su favor, un movimiento que Rio Ferdinand, leyenda 'red devil', ve con muy buenos ojos. "¿Tchouaméni en el Manchester United? Sería genial, pero ¿está disponible? Es un jugador fantástico", declaró en su propio canal 'Rio Ferdinand Presents'. "Recuerdo el partido de Francia contra Inglaterra, fue fuerte, majestuoso, imponente. Ha jugado en partidos enormes, tiene experiencia. Si lo consiguiéramos, sería bueno", añadió.

Ahora bien, la operación no se presenta nada sencilla, pues Tchouameni se ha afianzado como un jugador fundamental en el medio del campo del Madrid, siendo la pieza estructural y el pilar absoluto del equipo; uno de los futbolistas más destacados en una temporada muy gris del club blanco. Por ello, el club no lo pondría nada fácil al dejar escapar a un jugador estructural y con una edad ideal (26 años). Además, tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 1.000 millones, por lo que el United debería desembolsar una gran cantidad de dinero si quiere ver al galo vestido de rojo.

Tchouameni persiguiendo a Haaland / ADAM VAUGHAN / EFE

En este escenario, la voluntad del jugador importaría en gran medida. Del mismo modo que Casemiro se fue del Madrid siendo aún importante porque pidió un cambio de aires, las intenciones de Tchouameni serían claves para flexibilizar la operación y repetir el mismo "modus operandi" de hace cuatro años. El Madrid sacó en su momento un muy buen rédito por un jugador ya veterano (70M) y, según el 'Telegraph', se habla de un posible efecto dominó en el que el club blanco activaría la operación por Rodri si el de Rouen acabase saliendo.

En todo caso, el Madrid no lo pondrá nada fácil. Tchouameni, aparte de la jerarquía que ha conseguido en el medio campo, es una gran alternativa que puede actuar como central, una posición que ya experimentó el año pasado ante la plaga de bajas. Es una zona donde el Madrid está algo debilitado: el físico de Militao es una incógnita, Alaba saldrá, Rüdiger y Asencio parece que se quedarán y Huijsen fue una de las grandes inversiones del verano. Así, aunque la operación parece improbable por la importancia del francés, el United ya le ha echado el ojo para un relevo que ya se vivió hace cuatro años.