Tchouaméni y diez más

Como si no hubiera sucedido un enfrentamiento directo entre dos compañeros, Tchouaméni estuvo en el último entrenamiento previo al clásico contra el Barça. El incidente con Valverde se resolvió con una sanción de 500.000 euros para cada uno, igualándolos en el escarmiento. Un modo de neutralizar el relato que apunta en una u otra dirección sobre lo sucedido en el entrenamiento que derivó en la situación que provocó la baja del uruguayo por un traumatismo craneoencefálico. Los entre 10 y 14 días que estará de baja le impedirán estar en el Camp Nou. No así al francés.

Un centro del campo con pinzas

Tchouaméni y Valverde son dos de los grandes activos del Real Madrid. El uruguayo tiene un valor de mercado en Transfermarkt de 120 millones de euros, el décimo más alto del mundo en este apartado, mientras que el francés alcanza los 75 millones. Por ello, el entuerto, además de un problema de gestión de plantilla, supone también un conflicto de mercado. En el proceso salomónico que se ha seguido, el francés ha quedado reintegrado en la dinámica del grupo como si nada hubiera pasado. Por el momento.

X

El propio Arbeloa se esmeró en asegurar que estará en la convocatoria del Real Madrid para viajar a Barcelona de cara al último clásico del año, que a su vez puede ser el último encuentro con algo competitivo en juego para una plantilla que camina hacia el segundo año en blanco. Para esa última bala, el técnico salmantino quiere contar con el galo, uno de los hombres que mejor rendimiento ha ofrecido este curso. También con Xabi Alonso, del que fue uno de sus grandes valedores. De hecho, su afinidad con el anterior entrenador habría sido uno de los puntos de conflicto con el uruguayo.

En un momento crítico, Arbeloa tirará del mediocentro. Aunque no estuviera convencido de contar con él —que sí lo está, a tenor de sus declaraciones—, tampoco tendría demasiadas opciones. Güler no volverá a jugar esta temporada debido a su lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, confirmada por el Real Madrid el 23 de abril. Ceballos seguirá sin entrar en la convocatoria por decisión técnica del entrenador blanco, al que le dolió más que se filtrara el choque entre Valverde y Tchouaméni que el incidente en sí.

El tercero con más minutos

Sin el galo, Arbeloa se habría quedado únicamente con Camavinga y Bellingham, lo que le habría obligado a recurrir de nuevo a Thiago Pitarch, reclutado para cubrir necesidades del primer equipo en las últimas semanas. Con Tchouaméni superando el filtro de una posible exclusión por indisciplina, la alineación de Arbeloa pasa por darle al francés la base de la jugada. Los problemas sobre cómo convivirá con su compañero cuando este se reincorpore a la dinámica del club serán una cuestión a abordar en un futuro cercano. Como tantas otras en un Real Madrid cuyo objetivo inmediato es competir contra el Barça para evitar el alirón de LaLiga en el clásico.

X

“Valverde y Tchouaméni merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos. No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad. Es mentira que no sean profesionales, que me hayan faltado al respeto… Es absolutamente mentira”, despejó Arbeloa. Fue en la rueda de prensa más tensa que se recuerda en Valdebebas en los últimos tiempos. Una comparecencia que sirvió de prólogo del entrenamiento que Mbappé no terminó, siempre duda en los partidos importantes. No así un Tchouaméni que es el tercer jugador con más minutos de la plantilla, con 3.717.

Curiosamente, quien lidera esta estadística, un año más, es Valverde, con más de 4.000 minutos acumulados (4.068). Una cifra que no aumentará salvo giro inesperado de los acontecimientos. Tchouaméni fue, por ejemplo, la gran ausencia frente al Bayern en la vuelta de los cuartos de final de la Champions, después de ver una amarilla muy protestada en la ida. El francés fue el último en dar su versión de lo sucedido esta semana con el uruguayo.

A diferencia de este, reconoció el error y lo ocurrido, algo que le ha valido, según él mismo admitió en redes sociales, “un gran número de mensajes que agradezco inmensamente”. Un mensaje acompañado de una imagen en una sala de musculación y la consigna: “Let's keep the main thing the main thing” (“Centrémonos en lo más importante”), en referencia al duelo frente al Barça de este domingo a las 21:00 horas