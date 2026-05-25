El Manchester United "sueña" con aprovecharse de los problemas de Tchouaméni en el Real Madrid

El Real Madrid atraviesa unas semanas de cierto impás a la espera de que se resuelva la inesperada contienda electoral por la presidencia del club entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. A pesar de ello, siguen los rumores y noticias en torno a quién puede ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu, si puede aterrizar un nuevo director deportivo en las oficinas de Concha Espina...

Por supuesto, también sobre qué altas y bajas sen producirán en la plantilla y uno de los nombres que se mantiene en el centro del debate es el de Aurélien Tchouaméni. El internacional francés, que en estos momentos ya está pensando en el compromiso inmediato con Francia, fue uno de los protagonistas del triste final de temporada madridista debido a su pelea con Fede Valverde. Al margen de la dura sanción económica que le aplicó el club, desde el Madrid se filtró que ambos jugadores podían estar en el mercado, aunque es evidente que la decisión final estará en manos del nuevo entrenador merengue; en principio, José Mourinho si Florentino revalida su mandato...

El reemplazo de Casemiro en el United

No han faltado los rumores en torno a ambos y este lunes es el especialista del mercado de fichajes Fabrizio Romano quien asegura que el Manchester United ha puesto el foco en uno de ellos, Tchouaméni, con el objetivo de reemplazar a otro exmadridista que ha dejado sus filas al final de este curso, el brasileño Casemiro.

En este caso, los 'Red Devils' estarían muy pendientes de Aurélien, "objetivo soñado para el centro del campo del United", según Romano, pues el centrocampista francés ya estaba en la agenda del club de Manchester desde hace tiempo, aunque era consciente de la dificultad que entrañaba llevárselo del vestuario del Santiago Bernabéu.

Sin embargo, las dos desastrosas temporadas del Real Madrid y su complicada situación tres pelearse con Valverde han alimentado las esperanzas en el United de que Aurélien esté dispuesto a cambiar de aires y probar fortuna en la Premier League.

Una lista larga de centrocampistas

El Manchester intenta reflotarse tras una nueva campaña sin títulos y en la que ha conseguido un botín mínimo, la clasificación para la próxima Champions League. La lista de centrocampistas que se han mencionado para recalar en Old Trafford es amplia: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton), Sandro Tonali (Newcastle United) y el propio Tchouaméni.

Anderson sería el objetivo principal del United aunque en la puja también estaría su rival ciudadano, el Manchester City y estaría dispuesto a pujar muy fuerte por su contratación. De ahí que los 'Citizen' puedan girar el foco hacia Tchouaméni, aunque Fabrizio Romano ve dos importantes dificultades.

A sus 26 años, el centrocampista francés sigue siendo muy valorado en el Real Madrid y encaja a ala perfección en el estilo de juego de José Mourinho; aunque su valor de mercado es de unos 75 millones de euros, su contrato hasta junio de 2028 está blindado con una cláusula de rescisión de 1.000 millones. Por otra parte, su salario es muy elevado, situado en torno a los 12,5 millones de euros fijos más primas, con lo que el montante de la operación podría ser demasiado elevada.

En esta situación, parece muy difícil una salida del Real Madrid de Tchouaméni, aunque es evidente que la decisión final estará en manos del entrenador que sustituya a Álvaro Arbeloa en el banquillo y de la voluntad del futbolista si ha superado sus problemas internos con Fede Valverde.