La rueda de prensa de José Mourinho previa al Benfica - Real Madrid, en directo

Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de José Mourinho en la previa de la ida del 'play-off' de la Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid. El entrenador portugués quiere repetir la gesta del 28 de enero, hace menos de tres semanas, y dar el primer paso hacia los octavos de final.

Un precedente ilusionante Euforia contenida en Lisboa con las opciones del Benfica de hacer un buen partido de ida del 'play-off' contra el Real Madrid y dar el primer paso hacia octavos de final. Cabe recordar que el pasado 28 de enero, en la última jornada de la 'fase liga', el cuadro luso ganó 4-2 al equipo de Álvaro Arbeloa en Da Luz. Álvaro Arbeloa y José Mourinho, en el Benfica - Real Madrid que cerró la fase liga de Champions / AGENCIAS

Al habla Pavlidis Antes de Mourinho, comparecerá el delantero griego Vangelis Pavlidis como representante del vestuario del Benfica.