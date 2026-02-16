En directo
CHAMPIONS LEAGUE
La rueda de prensa de José Mourinho previa al Benfica - Real Madrid, en directo
El entrenador portugués comparece ante los medios de comunicación en la previa de la ida del 'play-off' de la Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de José Mourinho en la previa de la ida del 'play-off' de la Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid. El entrenador portugués quiere repetir la gesta del 28 de enero, hace menos de tres semanas, y dar el primer paso hacia los octavos de final.
Un precedente ilusionante
Euforia contenida en Lisboa con las opciones del Benfica de hacer un buen partido de ida del 'play-off' contra el Real Madrid y dar el primer paso hacia octavos de final. Cabe recordar que el pasado 28 de enero, en la última jornada de la 'fase liga', el cuadro luso ganó 4-2 al equipo de Álvaro Arbeloa en Da Luz.
Al habla Pavlidis
Antes de Mourinho, comparecerá el delantero griego Vangelis Pavlidis como representante del vestuario del Benfica.
Previa del Benfica - Real Madrid
¡Muy buenas tardes! ¡Feliz lunes! Día de previa de Champions League para los equipos que no lograron acabar la 'fase liga' entre los ochos primeros clasificados como el Real Madrid. El conjunto blanco visita mañana al Benfica de José Mourinho y el entrenador portugués atiende a los medios de comunicación a partir de las 15 horas. Sigue la comparecencia en este directo de SPORT.
- La 'operación Dembélé' entra en escena
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Asier Illarramendi, ex jugador del Madrid: 'Florentino invitó a todos mis amigos al palco, yo le dije que eran muchos y me contestó que daba igual
- Obsesionados con Dro y Dembélé
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- Valverde, sobre Nico Williams: 'Así no podemos seguir
- ¡Histórico Kusturica! El más joven en anotar en ACB con el Barça de basket
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?