La rueda de prensa de José Mourinho previa al Benfica - Real Madrid, en directo

El entrenador portugués comparece ante los medios de comunicación en la previa de la ida del 'play-off' de la Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid

José Mourinho, en una rueda de prensa previa a un partido de Champions League

José Mourinho, en una rueda de prensa previa a un partido de Champions League / EFE

Jordi Carné

Jordi Carné

Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de José Mourinho en la previa de la ida del 'play-off' de la Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid. El entrenador portugués quiere repetir la gesta del 28 de enero, hace menos de tres semanas, y dar el primer paso hacia los octavos de final.

