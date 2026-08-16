El Real Madrid cierra la pretemporada con buen sabor de boca en un discreto debut de Diomande

El Real Madrid puso punto final a una pretemporada deslucida con buen sabor de boca. El equipo de José Mourinho cerró la preparación del curso con una goleada al FC Schalke 04 en un partido en el que debutaron Konate, Cucurella y Diomande y marcaron Mbappé, Huijsen y Carlos Espí. Los blancos, que solo han concedido un empate en los amistosos de puesta a punto, están preparados para el debut en Liga del próximo sábado 22 de agosto contra el RCD Espanyol en Cornellà-El Prat.

El conjunto merengue empezó el encuentro con los mismos problemas de generación de juego que en toda la pretemporada. Tenía el balón, pero era incapaz de salir de su propio campo y generar peligro. Un grave error de Schallenberg, sin embargo, desencalló al Madrid. El centrocampista realizó un pase atrás incomprensible que Mbappé, en su primera aparición después de las vacaciones, convirtió en gol. El tanto del francés allanó el camino hacia la victoria. Y el de Huijsen en el minuto 20, aún más. El central se impuso a Sylla en un córner centrado por Güler y batió a Karius con un buen remate de cabeza.

La fragilidad defensiva del Schalke puso las cosas fáciles a los de Mourinho, que se pudieron marchar al descanso con un marcador mucho más favorable a sus intereses, pero Mbappé perdonó dos ocasiones claras y Vinicius desaprovechó un pase de la muerte del galo. Los de Miron Muslic intentaron reaccionar sin éxito en un Veltins Arena absolutamente lleno para conmemorar los 25 años desde su construcción. Mostraron serios problemas de contundencia en área rival las pocas veces que lograron acercarse a Courtois.

Estreno poco brillante de Diomande

En la segunda mitad, el carrusel de cambios hizo que el partido se abriera y el Schalke disfrutara de algunas ocasiones para recortar distancias. Quien logró 'mojar', sin embargo, fue Carlos Espí tras un centro preciso al segundo palo de Álvaro Carreras. La pegada del Madrid sentenció un compromiso que, a partir de la hora de juego, dejó de tener historia más allá de los debuts de Marc Cucurella y Yan Diomande. El lateral sufrió los pitos de la afición de Gelsenkirchen, que no olvidan las manos del zaguero en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, mientras que el extremo marfileño pasó de puntillas en la media hora de juego que disputó.

Diomande dejó detalles de su calidad y, sobre todo, de su desequilibrio. También realizó un buen pase en profundidad a Vinicius que acabó en nada. El fichaje más caro de la historia del Madrid con permiso de Eden Hazard, no obstante, intervino poco (solo 18 veces) y no exhibió sus mejores virtudes. Nada preocupante para los intereses merengues en su primer encuentro. El atacante necesita tiempo para adaptarse a un equipo con mucho talento en la zona ofensiva y problemas de inspiración en la sala de máquinas.