Mastantuono ya sonríe en Italia

Franco Mastantuono estuvo de doble celebración este viernes: cumplió 19 años y debutó con la Fiorentina. El argentino tuvo sus primeros minutos con el conjunto italiano en el partido de la Coppa Italia contra el Benevento, donde se impusieron por 4-1. Aunque entró al terreno de juego con el partido decidido, dejó buenos detalles y demostró que todo es cuestión de confianza.

El jugador cedido por el Real Madrid saltó al campo para la última media hora, en la que no hubo más goles, pero se le vio con mayor personalidad. No le quemaba la pelota como solía pasarle en el Bernabéu y se atrevía a conducir el balón durante varios metros y encarar. Aunque sea su primera toma de contacto, despierta la ilusión para el inicio de temporada.

Gonzalo y Mastantuono celerban un gol en el partido contra el Leganés. / REAL MADRID

Mastantuono ya mostró su ilusión de jugar en Florencia. "Es un equipo con mucha historia y me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande. Hablé con el míster (Fabio Grosso), me recibió de la mejor manera. Me recomendaron mucho venir acá, me hablaron muy bien del club, así que también fue un motivo por el cual elegí a Fiorentina", reconoció.

El argentino puede ser importante en el proyecto de la Fiorentina y jugar más minutos de los que tenía en el Real Madrid. La competitividad en el conjunto blanco es máxima y la llegada de Yan Diomandé complicaba todavía más las cosas. Ante esta situación, tanto el club como el jugador acordaron que lo idóneo para que Franco creciera era una cesión a otro equipo.

La primera etapa de Mastantuono en el Real Madrid fue de más a menos. De hecho, con Xabi Alonso encadenó varios partidos como titular y se ganó la etiqueta de ser el extremo derecho de la plantilla. El entrenador tolosarra le había dado mayor confianza al argentino que a Rodrygo, pero poco a poco fue apareciendo menos en el once titular hasta que su presencia fue prácticamente nula.

De más a menos

La falta de oportunidades con Álvaro Arbeloa también lastró su progresión y confianza. Tan solo tenía algunos minutos finales en partidos de liga y de Champions, que le impedían lucirse o tener alguna incidencia en el juego, lo que despertó la falta de confianza en su juego. Su nuevo capítulo en Italia busca recuperar al Mastantuono de River que hizo que el Real Madrid lo fichase.

Durante la última temporada, Mastantuono sumó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, con tres goles y una asistencia. Todo hace indicar que el argentino estará más tiempo en el terreno de juego para este curso. Su equipo debutará el próximo lunes en la Serie A contra la Roma. Deberá seguirse de cerca el rendimiento de un jugador que acaba de cumplir apenas 19 años.