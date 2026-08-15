Los dos deseos que el Madrid no le ha cumplido a Mourinho

El mercado de fichajes del Real Madrid está cerrado. Solo una salida puede cambiar una realidad que empezó a diseñarse en la conocida como cumbre del Santo Mauro, celebrada en el céntrico hotel de la capital española. Fue el martes 9 de junio, cuando todavía no se había hecho oficial el fichaje de José Mourinho, aunque su regreso ya se daba por hecho después de que se anunciara en un spot emitido tras la entrevista de Enrique Riquelme en El Hormiguero.

En aquella cita participaron Mourinho; José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid; Juni Calafat, chief scout del club blanco; y Jorge Mendes, representante del entrenador. El portugués no fue fotografiado entrando, aunque todas las informaciones lo situaron como eje central de la reunión. Sánchez y Mendes sí fueron vistos accediendo al hotel.

El Madrid de los 20 hombres

En aquel encuentro, que supuso el inicio de la nueva ‘era Mourinho’, el portugués formuló siete peticiones. Cinco se han cumplido, con mayor o menor ajuste a los perfiles requeridos: Cucurella y Dumfries, para reforzar los laterales; Bernardo Silva, como pieza versátil para el centro del campo; Ibrahima Konaté, como central diestro; y Carlos Espí, un delantero diferente de los que ya había en la plantilla.

De las piezas que han llegado, el único rol que no figuraba en aquella lista era el de extremo derecho. Sin embargo, Yan Diomande se puso a tiro tras el ‘no’ del Bayern a la salida de Olise. Se entendió como una oportunidad de mercado que terminó cerrándose por una cantidad que convertirá al marfileño en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid en términos nominales.

Bernardo Silva, en un entrenamiento con el Real Madrid. / Real Madrid

Dos deseos quedaron sin satisfacer y continúan ahí, a la espera de que puedan resolverse. Mourinho considera que dispone de una plantilla de “20 hombres”: los futbolistas a los que ve preparados para competir después de descontar a los lesionados y los descartes. Entre las cuentas pendientes figura un central zurdo, una de las grandes obsesiones del portugués por la dificultad del mercado para encontrar un perfil cuya ausencia se ha vuelto crítica en el Real Madrid.

Un central zurdo y un mediocentro total

Militão continúa progresando en una recuperación que podría culminar a finales de octubre, pero su historial de lesiones no invita al optimismo. Con Huijsen existe cierta desconfianza después de una temporada en la que no terminó de derribar la puerta como invitaba a pensar su rendimiento en el Bournemouth. En esta ecuación, Asencio figura en el último escalón y su salida invitaría al Real Madrid a realizar un esfuerzo final en el mercado.

Alessandro Bastoni, del Inter, es una de las alternativas para la defensa / DPA vía Europa Press

Un central que siempre ha sido del gusto de Mourinho es Alessandro Bastoni. El Inter ha fijado su precio en alrededor de 70 millones de euros, una cantidad similar a la que el Real Madrid tenía reservada para Rodri. El giro de guion en la operación por el mediocentro, encaminado al Barça, obligó al núcleo de decisión reunido en el Santo Mauro a replantear sus planes.

Por tanto, la satisfacción de Mourinho con la plantilla y los jugadores de los que dispone es amplia, pero no total. El portugués habría querido contar con un perfil similar al de Hjulmand, fichado por el Atlético: un centrocampista total, capaz de sostener el elevado ritmo que exigirá su Real Madrid, pero también de manejar el tempo de los partidos.

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Mourinho se verá abocado a reconvertir determinados perfiles y a repartir minutos entre jugadores con los que, en principio, no contaba. Aunque, como ha sido habitual durante su carrera, la meritocracia determinará la participación de cada futbolista.