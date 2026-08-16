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Schalke 04 - Real Madrid, en directo: partido amistoso de pretemporada, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido de pretemporada entre Schalke 04 y Real Madrid

El Real Madrid, preparado para un nuevo partido de pretemporada

El Real Madrid, preparado para un nuevo partido de pretemporada / Real Madrid

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