En directo
REAL MADRID
Schalke 04 - Real Madrid, en directo: partido amistoso de pretemporada, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de pretemporada entre Schalke 04 y Real Madrid
S04 0 - 2 RMA (33')
Paradón de Karius a Huijsen para evitar el tercero del Madrid. En la acción posterior, el árbitro ha perdonado incomprensiblamenete una amarilla al central español tras una falta clarísima. Como decíamos, hay cosas que nunca cambian.
S04 0 - 2 RMA (32')
Besito de Vinicius a la afición del Schalke. 'Show' particular del brasileño en un partido sin historia.
S04 0 - 2 RMA (30')
La tuvo Sylla. Remate acrobático del delantero del Schalke que se marcha muy desviado. En la acción posterior, Bernardo Silva ha cometido un mal control y ha cedido un córner sin oposición. Se disculpa el portugués.
S04 0 - 2 RMA (28')
Fuera de juego de Mbappé en un pase en profundidad de Bernardo Silva. El Madrid necesitará la versión más inspirada del portugués esta temporada si no ficha a ningún centrocampista organizador...
S04 0 - 2 RMA (23')
Segunda piscina de Vinicius. El extremo perdió un duelo con Becker al intentarle superar y se dejó caer. Pitos en el Veltins Arena.
S04 0 - 2 RMA (21')
El segundo del Real Madrid. Gol de Huijsen. Gran remate de cabeza del central a un centro de Güler tras imponerse con extrema facilidad a Sylla. Buen gol del nuevo '4' del conjunto blanco.
S04 0 - 1 RMA (20')
Pitos a Vinicius en una acción peligrosa del brasileño. Hay cosas que no cambian. Córner para el Madrid.
S04 0 - 1 RMA (18')
El partido se ha calmado un poco. El Schalke respira e intenta tener la posesión del balón para sentirse cómodo sobre el terreno de juego.
S04 0 - 1 RMA (16')
Remate de cabeza de Adamu que Courtois ataja sin problemas. Intenta estirarse un poco el Schalke.
S04 0 - 1 RMA (14')
Y otra ocasión clara para Mbappé. Buenísima conducción individual y chut algo mordido que Karius desvía. La defensa alemana está dejando muchos espacios a su espalda y los de Mourinho lo están aprovechando.
- Flick confirma el cambio de posición de Eric Garcia: la gran novedad de la defensa del Barça
- Rodri, en contacto directo con el Barça
- Tercera (¿y definitiva?) oferta del Barça por Rodri
- Julián Álvarez, atrapado entre caras largas
- Bisiwu, la gran incógnita por despejar
- El mercado vuelve a conectar a Barça, City y PSG: Rodri y Ferran Torres son los siguientes
- Periodistas de Francia opinan sobre el fichaje de Ferran Torres por el PSG: 'De momento, será el suplente del suplente
- La convocatoria del FC Barcelona para el amistoso de pretemporada contra el Basilea