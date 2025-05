Raúl tira la toalla: adiós al Real Madrid tras años esperando una oportunidad

Raúl González Blanco dejará de ser entrenador del Real Madrid Castilla a finales del mes de junio, según ha adelantado Relevo. El técnico del filial se irá por la puerta de atrás después de seis años de trabajo en el filial en los que no ha sentido que se haya valorado su trabajo. El entrenador, que todavía no ha hecho oficial su adiós, emprenderá una nueva aventura fuera de Valdebebas.

Arbeloa será su sustituto en el Castilla

Raúl se va con la espina clavada de no haber estado tan siquiera en las quinielas para ser sucesor de Ancelotti. Su nombre no se contempló ni para una interinidad entre Ancelotti y Xabi Alonso que finalmente no se va a producir, porque el vasco será quien dirija al club en el Mundial de Clubes. Los nombres que se postularon fueron los de Santiago Solari y Álvaro Arbeloa, entrenador del juvenil.

Este último será quien suceda a Raúl en el banquillo del Castilla después también de un periodo de espera y combate jerárquico en la estructura de Valdebebas. Arbeloa está representado, al igual que Xabi Alonso, por Best of You, la empresa de intermediación de jugadores cuyo dueño y CEO es el que fuese director de comunicación del Real Madrid y experiodista de AS, Óscar Ribot.

Esta agencia tiene actualmente como representado más valorado en el campo a Casemiro y como principal figura en los banquillos a Xabi Alonso, quien sucederá a Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Igualmente, controla a Gonzalo García, pichichi del Castilla con Raúl esta temporada. O a Mario Martín, pivote blanco que ha jugado cedido en el Real Valladolid este año.

Dos promociones de ascenso

Raúl comunicará este viernes a sus jugadores y a los trabajadores de 'La Fábrica' que se marcha. Durante estos años, ha conseguido llevar al Castilla a luchar por el ascenso a Segunda, una categoría en la que no milita desde la temporada 2013/2014. El Ibiza le eliminó en los playoffs de la 2020/2021, el curso de la pandemia que se resolvió de modo atípico. En 2023 su verdugo fue el Eldense tras una prórroga.

La campaña que cierra este sábado contra el Alcoyano no fue fácil. Raúl vivió una fuga de jugadores en el mercado de verano y la participación en el primer equipo, por exigencias de las lesiones, de hombres clave como Raúl Asencio. Tocó fondo en la primera vuelta, pero logró remontar el vuelo en la segunda hasta situarse cerca de los puestos de playoffs en los que finalmente no ha entrado.

El cariño de Ancelotti por Raúl

Consciente Ancelotti que, como le sucedía a él, el final de Raúl estaba cercano en el banquillo del Real Madrid, quiso echarle un capote en una de sus últimas ruedas de prensa. "Ha hecho un gran trabajo con estos jugadores porque han progresado mucho. Raúl ha tenido una temporada con las mismas dificultades que he tenido yo, muchas lesiones, pero ha sido capaz de sacar lo mejor de su equipo y sobre todo de hacer progresar a los jóvenes", aseguró el italiano.

Carletto destacó el trabajo de jugadores como Gonzalo, Jacobo o Víctor Muñoz, "que han crecido y madurado en el Castilla". Ahora, la responsabilidad de que la escalera social de la cantera hacia el primer equipo no vuelva a ser la de siempre -sin oportunidades- es responsabilidad de Arbeloa. Un técnico que ha sabido jugar sus cartas en una campaña con más sombras que luces, como las que le llevaron a caer eliminado con estrépito en la Copa y en la Champions ante el Betis y AZ Alkmaar, respectivamente.