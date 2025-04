De Arbeloa a Solari, la interinidad del banquillo que refleja la fractura del Real Madrid

En el Real Madrid actual hay pocas cosas claras. El varapalo de la Champions contra el Arsenal ha puesto en jaque una temporada en la que a pesar de tener dos títulos en juego parece darse por archivada en el cajón de los desastres. Cuando lo cierto es que el equipo que todavía dirige Ancelotti, aunque los que anuncian su entierro le den por amortizado, depende de sí mismo para salvarla.

Ancelotti mantiene su palabra

Por lo menos en la Copa, con la final del sábado. En Liga, deberá inducir al tropiezo en el clásico de Montjuïc y esperar que la presión de Europa mine la moral de los de Flick. Ancelotti se ha mostrado siempre como un hombre de club y así seguirá hasta el final de sus días. Aunque tras la debacle del miércoles Sky Sports informó de que se iría después de la final copera del día 26, desde el entorno del italiano niegan la mayor.

Ancelotti atendió a Movistar tras la derrota frente al Arsenal en Champions / Movistar

Carletto, como afirmó en rueda de prensa, se debe y agradece al club la confianza de este segundo periodo de dos Champions. Tiene un año de contrato y, por tanto, ninguna prisa por hacer las maletas. Ya pasó en su primera etapa, cuando mantuvo su piso en el centro de Madrid hasta un tiempo después de ser despedido, lo que le ha costado un rastreo fiscal que le ha llevado a sentarse en el banquillo. Un juicio en el que dijo haber seguido las instrucciones del club para crear una sociedad con la que gestionar sus derechos de imagen.

Ancelotti no va a mover ficha y deja su destino encomendado al Real Madrid, para el que el Mundial de Clubes es un problema y una solución a partes iguales. El campeón de un torneo al que la FIFA ha regado de millones se llevará algo más de 115 millones solo en premios. Sin embargo, su ubicación en el calendario, entre el 14 de junio y el 13 de julio, provoca que o bien la secretaría técnica tenga ya cerrado el recambio o exista una solución de interinidad. Esta segunda vía es la que más convence actualmente.

El triunvirato de la interinidad

Pero la propia interinidad está destapando la política de bandos que existe en el club. La carrera sucesoria en el banquillo blanco se abre en cada crisis, que en el Real Madrid supone uno o dos partidos sin ganar, aunque esta temporada acumula ya 11 tropiezos. Durante la presente campaña, ya al inicio de temporada Ancelotti caminó sobre la cuerda floja después de la goleada del clásico del Bernabéu y el hundimiento en la fase liga de la Champions.

Álvaro Arbeloa, en un partido con el Juvenil del Real Madrid. / J.Casares / EFE

Esto hizo que se planteasen las opciones que siempre han estado sobre la mesa en cualquier época de zozobra: Santiago Solari, director de fútbol en el Real Madrid; Raúl González Blanco, técnico del Real Madrid Castilla; y Álvaro Arbeloa, preparador del juvenil blanco. Más que por cuestiones deportivas, los cargos de transición se plantean por su capacidad de encaje en un periodo transitorio. Solari ya ejerció de sustituto en un momento complicado, la temporada 2018/2019, después de la destitución de Julen Lopetegui.

El argentino ascendió desde el filial y convirtió un contrato temporal en una plaza fija. En noviembre de 2018 firmó como entrenador hasta 2021, pero su aventura terminaría ese mismo curso, cuando fue reemplazado por Zidane tras el hundimiento en octavos contra el Ajax. Nunca dejó del todo de estar vinculado al club, desde su rol de embajador. Terminó volviendo años después con un cargo de director de fútbol que le permitiría salir y volver de su despacho.

El encaje con la transición hacia Xabi Alonso

En el caso de Raúl González, hace tiempo que dejó de ser una alternativa y termina contrato este año con el Castilla. En sus seis temporadas al frente del filial blanco no ha dado el golpe sobre la mesa que se esperaba y que no era otro que un ascenso a Segunda División que esta temporada parece que tampoco conseguirá. Tras varias opciones frustradas, tanto en Alemania como en España, Raúl tratará de abandonar el fútbol de formación para posicionarse en la primera fila. Según el diario Bild, el Schalke, el club en el dejó un grato recuerdo, anhela su contratación. Aunque poco tiene que ver el equipo que competía en Europa y en el que brilló el '7' con el que deambula por la segunda alemana.

En este conflicto de intereses ha emergido la candidatura de Álvaro Arbeloa. A pesar de que el Juvenil que dirige el exjugador blanco fue eliminado en octavos de la Youth League, siempre ha estado bien posicionado en la carrera sucesoria del Real Madrid. Al igual que Xabi Alonso, que sería la meta final en esta transición, pertenece a la agencia Best of you, bien relacionada con los despachos del Bernabéu a través de perfiles estratégicos. Está liderada por Óscar Ribot, quien fuera jefe de prensa del club blanco. Esta madeja de relaciones daría sentido a una opción con la que se daría la oportunidad a un Arbeloa que en el pasado hizo méritos para subir al Castilla, un movimiento que nunca llegó a darse.