Jacobo Ramón sufre la presión de un Real Madrid necesitado

Cuentan canteranos del Real Madrid que han pasado por Valdebebas, que en 'La Fábrica' se pelea hasta por la toalla. Esto demuestra la alta exigencia que existe en una estructura en la que no es fácil mantenerse. Jacobo Ramón (Madrid, 2005) es uno de los pocos jugadores generacionales que ha resistido. Entró en el Benjamín B y desde ahí, casi siempre como capitán, ha ido escalando hasta ganarse varias oportunidades con el equipo principal. Era el primero en la línea sucesoria de los centrales, pero en las tres oportunidades que ha tenido esta temporada no ha tumbado la puerta.

La odiosa comparación con Raúl Asencio

Esto no asegura el éxito y es difícilmente medible, pero en el caso de la posición que detenta Jacobo Ramón el ejemplo es claro: Raúl Asencio. "Hicimos un cambio porque Asencio no podía más. Hay que tener en cuenta que con su salida faltaban seis defensas", explicó Ancelotti para justificar el cambio que hizo en el minuto 67, cuando retiró al canario y dio entrada a Jacobo Ramón. En ese momento, el partido marchaba 3-0. Con la salida de Iago Aspas, el Real Madrid acabó mirando el cronómetro para salvar un 3-2.

Los minutos del central titular del Castilla coincidieron con el conato de remontada, de ahí que quedó expuesto por encima del resto. El Real Madrid ya se ha visto esta temporada en alguna situación similar, como cuando en la primera vuelta el Alavés remontó otro 3-0 para dejarlo al mínimo. Aquella tarde quedó anotada la incapacidad de Jesús Vallejo para ser ni siquiera la última de las soluciones. En redes sociales, alguno se aventuró a comparar a Jacobo Ramón con el aragonés.

Nada más lejos de la realidad, mientras que el primero es una apuesta de futuro en la que coinciden todos los que han seguido su progresión en la cantera del Real Madrid, el segundo es un proyecto acabado de jugador al que le será difícil encontrar equipo para la próxima temporada. Pero no es menos cierto que el rendimiento de Jacobo Ramón será examinado con lupa en los próximos entrenamientos y oportunidades, porque, como Yusi y otros canteranos, oposita a ser parte de la expedición del Mundial de Clubes que viajará a EEUU.

La plaga de lesiones de la defensa del Madrid

Las puertas se han abierto también Lorenzo Aguado, lateral derecho del filial, o Joan Martínez, la gran apuesta para el eje de la zaga, incluso por delante de Jacobo Ramón. Hay tres años de diferencia entre el primero, que se lesionó de gravedad en pretemporada, y el segundo. De ahí que las prisas sean mayores para el madrileño, sobre el que hay plena confianza, al ser considerado un hombre de la casa, pero del que se requiere un rendimiento de garantías para sacar los billetes de cara al viaje de EEUU.

Así juega Joan Martínez, el joven central de 16 años del Real Madrid / SPORT.es

No estarán en el Mundial de Clubes, que empieza el próximo 15 de junio en Miami, Mendy ni Camavinga. Rüdiger y Alaba llegarían justos, mientras que Carvajal y Militao continuarían con su proceso de recuperación, por mucho dinero que haya en juego o pese al carácter excepcional que, desde distintos estamentos, se ha querido dar a un torneo que vivirá su primera edición con este formato. A medio camino entre el título y la pretemporada, con el misterio por resolver todavía de quién estará en el banquillo, Jacobo Ramón es uno de los que más tiene por ganar con este trofeo.

Antes del encuentro frente al Celta, este imponente central, de 1,96 metros, fue decisivo para que el Castilla de Raúl González llegue al final de la temporada con opciones de jugar los playoffs de ascenso a Segunda. Sin embargo, los que le conocen saben que "estuvo como un flan" ante el Celta. A pesar de no fallar ninguno de los 14 pases que completó, cometió una entrada totalmente desproporcionada con el tiempo casi cumplido que en otro contexto le hubiera supuesto jugarse la expulsión. Por suerte para él, se quedó en amarilla.

El vínculo de Jacobo Ramón con Xabi Alonso

Después de su debut frente al RB Salzburgo en Champions el 22 de enero en un partido ya resuelto, Ancelotti le confió la tarea de ser el central titular frente al Leganés en los cuartos de Copa. Formó pareja con Asencio, más asentado, pero que en labores de capitán general no logró sostener a su compañero del Castilla, que se vio muy superado desde el principio. Terminó cometiendo un penalti por mano que transformaría Juan Cruz.

Esa eliminatoria la resolvió otro canterano, Gonzalo García, quien ha firmado una sensacional temporada a las órdenes de Raúl González, pero que ha sufrido el overbooking de delanteros -que además deben defender su precio- de la primera plantilla. Ambos, como otros canteranos blancos, pertenecen a la agencia Best of You, la misma que representa a Xabi Alonso, principal candidato a suceder a Ancelotti, o Arbeloa, técnico del juvenil y uno de los que está en la terna para el Mundial de Clubes. Un ciclo de vasos comunicantes donde lo único que realmente le valdrá a Jacobo Ramón es liberarse de la presión para ganarse, por peso propio, el hieco por el que ha luchado durante tantos años y temporadas en la cantera madridista.