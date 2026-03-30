Víctor Muñoz: las claves de la operación

Se avecinan meses intensos para Víctor Muñoz. El jugador de Osasuna, que recientemente ha debutado con la selección española, será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado veraniego. Su irrupción le ha convertido en una pieza codiciada tanto a nivel nacional como internacional.

El Real Madrid, que mantiene el 50% de sus derechos, tiene una opción de recompra de 8 millones de euros que podría ejecutar una vez termine la temporada, este mismo verano. Sin embargo, el reciente interés del Barça en el jugador, adelantado por El Chiringuito, podría cambiar el panorama por completo.

En el último programa de Moeve Fútbol Zone, Albert Fernández confirmó la información y el interés blaugrana: "Lo que yo he podido confirmar es que en el Barça gusta mucho, tanto que es uno de los jugadores que se plantean en caso de no ejercer la opción de los 30 millones por Rashford".

Además, el periodista dio las claves de la operación: "Están analizando la situación contractual. En el Barça han entendido una cosa: si de verdad lo quieren, si son rápidos el Real Madrid no podrá hacer nada. Sería una cuestión única y exclusivamente de pactar con Osasuna un precio. La cláusula es de 40 millones de euros, pero el club la negociaría. Si se pacta un precio antes de que el Madrid ejerza la opción de recompra, el equipo blanco no tiene opción de tanteo ni preferencia. Por tanto, en caso de cerrar el fichaje, el conjunto madridista lo único que haría sería recibir el 50% de lo que pagaría el Barça".

Víctor Muñoz, futbolista de Osasuna / EFE

En consecuencia, se trata de un fichaje en el que el tiempo es fundamental. El Real Madrid tiene intención de recuperar al futbolista y no le gustaría que terminara en su gran rival. Los blancos apuestan por darle la oportunidad de hacer la pretemporada y ganarse un puesto, pero la competencia es feroz y a los jugadores que ya están en plantilla habría que sumar a Endrick y Nico Paz, que regresarán al club este verano.

El deseo del jugador y la prioridad que dé el Barça a la operación serán decisivos. En este sentido, Irati Vidal también aportó una información relevante en Moeve Fútbol Zone: "Los jugadores del Barça de la selección española están apretando".

Las piezas están en el tablero. El futbolista agrada al Barça, que en cualquier caso negociaría la cláusula de 40 millones con Osasuna en caso de lanzarse finalmente a por el fichaje. El Real Madrid observa la operativa y confía en poder ejercer la opción de recompra sin mayores problemas este verano. Víctor Muñoz está llamado a ser la causa de la próxima 'guerra' entre los dos grandes del fútbol español.