Víctor Muñoz recuerda la lluvia de insultos que recibió de aficionados del Madrid por un fallo contra el Barça: “Por desgracia es algo normal”

Víctor Muñoz ya no solo es la sensación de LaLiga, ahora lo es también en La Roja. Su debut no pudo ser mejor. No llevaba ni 10 minutos sobre el campo cuando se estrenó como goleador, haciendo bueno un taconazo sensacional de Ferran Torres. España ganó a Serbia por 3-0 y hay ganas de verlo en acción este martes contra Egipto en Cornellà.

Con 6 goles y 5 asistencias esta temporada en Osasuna, el extremo 'rojillo' se ganó a pulso la llamada de un Luis de la Fuente que no dudó en convocarlo ante la ausencia por lesión de Nico Williams, y ahora todo apunta a que puede entrar en la lista definitiva para el Mundial.

El sueño se transformó en pesadilla

Sin embargo, este buen momento, de felicidad y orgullo, contrasta radicalmente con una horrible experiencia que le hizo vivir su propia afición, en aquel entonces la del Real Madrid. Fue en su debut con el primer equipo blanco, en un Clásico contra el Barça. El Madrid perdía 4-3 en Montjuïc cuando saltó al césped en el minuto 88 sustituyendo a Vinicius, y al poco tiempo tuvo en sus botas el gol del empate a pase de Mbappé.

Archivo - Víctor Muñoz, Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Víctor Muñoz no logró perfilarse bien y acabó desaprovechando el mano a mano ante Szczesny, que no tuvo ni que entrar en contacto con el balón para evitar el gol, ya que el disparo del extremo catalán se marchó fuera. Tras el partido, algunos aficionados blancos descargaron toda su frustración contra él, pese a que sobre el césped rompió a llorar, mostrando una clara tristeza por la oportunidad que dejó escapar.

Obligado a cerrarse las redes sociales

“Retírate”, “sentenciaste tu salida del Madrid” o “eres el mejor futbolista del Barcelona”, fueron algunos de los desagradables mensajes que recibió, además de múltiples insultos que le obligaron a cerrar sus cuentas personales en redes sociales. Una complicada situación que ha recordado durante su concentración en la Selección y en el momento en el que su nombre suena para regresar al Santiago Bernabéu: el equipo madridista tiene la posibilidad de recomprar al futbolista este mismo verano por 8 millones de euros.

Desde el primer momento me lo han puesto muy fácil. Es cierto que vienes un poquito nervioso porque todo es nuevo para ti. Víctor Muñoz — Sobre su debut con La Roja

“Desde el primer momento me lo han puesto muy fácil. Es cierto que vienes un poquito nervioso porque todo es nuevo para ti. Desde el primer momento en que me llamó, ha estado en contacto conmigo, ha estado preocupado de que estuviese bien, transmitiéndome confianza y, sobre todo, que estuviese tranquilo. Luis de la Fuente te transmite toda la confianza del mundo. Te dice que juegues como sabes y los compañeros también ayudan mucho”, confiesa el extremo sobre el recibimiento de sus compañeros y el seleccionador.

Víctor Muñoz celebra su gol con España / Andreu Esteban / EFE

Sobre el mal trago que vivió con la camiseta del Real Madrid, aseguró que es “algo externo, que no puedes controlar lo que pueda decir la gente. Esto está a la orden del día y, por desgracia, es algo normal en el fútbol”. Finalmente, también mostró su felicidad de reencontrarse con caras conocidas como Fermín, de su etapa en La Masia: “Los vas siguiendo porque son jugadores que han estado contigo, pero no había podido coincidir otra vez con Fermín hasta ahora y la verdad es que muy bien con él”, mencionó.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el partido de este martes contra Egipto será mucho más que un amistoso, más bien una prueba de fuego para ganarse un hueco en la lista de De la Fuente. Si sigue así, será difícil dejarlo fuera.