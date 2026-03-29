Mercado de fichajes
Se calienta el fichaje de Víctor Muñoz
Tras una gran temporada en Osasuna y un debut excepcional con la selección española, el extremo se prepara para un verano clave en su carrera
Es uno de los jugadores del momento y los grandes lo saben. La estelar aparición que ha tenido Víctor Muñoz esta temporada no ha pasado desapercibida. Tras las críticas que recibió el año pasado por fallar un mano a mano en el último Clásico de la temporada, el futbolista abandonó el Real Madrid para fichar por Osasuna, en una decisión que ha cambiado su carrera.
En el conjunto navarro ha encontrado un lugar en el que explotar todas sus virtudes y evolucionar como futbolista, hasta el punto de recibir la llamada de Luis de la Fuente. Su irrupción en su debut ante Serbia fue tal que su nombre empieza a aparecer en todas las quinielas para estar en la lista definitiva del Mundial del próximo verano.
Osasuna ya es consciente de que retener al extremo será muy complicado, especialmente debido a la reciente información de El Chiringuito que le relaciona directamente con el Barça y la opción de recompra con la que cuenta el Real Madrid. Los dos grandes podrían ser el destino de un Víctor Muñoz que también atrae interés del extranjero y cuyo valor de mercado ha pasado de 1 millón de euros a 20 millones en menos de un año según Transfermarkt.
Cabe recordar que el futbolista fue canterano del Barça, antes de pasar por la Damm y terminar recalando en el Real Madrid. Un posible regreso al conjunto blaugrana no sería precisamente sencillo. El equipo madridista tiene la posibilidad de recomprar al futbolista este mismo verano por 8 millones de euros, una cláusula que, con el paso de los meses, es cada vez más apetecible.
Por el momento, los blancos mantienen el 50% de los derechos del jugador (el otro 50% pertenece a Osasuna) y la cláusula de rescisión del futbolista es de 40 millones de euros.
En cualquier caso, el Madrid tendrá la última palabra en el futuro del futbolista y reforzar a su gran rival no está entre sus planes. En este contexto, será el conjunto que preside Florentino Pérez el que tendrá que decidir si ejerce la opción de recompra este verano con el fin de que refuerce un ataque al que también se sumará Endrick y, casi con total seguridad, Nico Paz.
La cotización de Víctor Muñoz no deja de subir y el extremo lo tiene todo para ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado estival.
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